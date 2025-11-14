Tenis

Skupina bez ztráty setu. Sinner drtí elitu, nestačil ani Shelton

Obhájce titulu Jannik Sinner vyhrál na tenisovém Turnaji mistrů i třetí zápas. Domácí favorit, jenž už měl postup do semifinále jistý, porazil před vyprodanou arénou v Turíně 6:3, 7:6 Američana Bena Sheltona a skupinu Björna Borga uzavřel bez ztráty setu.
Tennis - ATP Finals - Turin - Palasport Olimpico, Turin, Italy - November 14, 2025 Italy's Jannik Sinner reacts during his group stage match against Ben Shelton of the U. | Foto: Reuters

Přímý souboj o druhé postupové místo zvládl Félix Auger-Aliassime, který porazil Alexandra Zvereva 6:4, 7:6. Sinnera v semifinále čeká Alex De Minaur z Austrálie, Kanaďan vyzve v boji o postup do finále španělskou světovou jedničku Carlose Alcaraze.

Čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner porazil Sheltona v devátém vzájemném utkání poosmé v řadě. Svou vítěznou sérii v hale na tvrdém povrchu protáhl na 29 zápasů.

"Abyste vyhráli všechny tři zápasy, musíte hrát na vysoké úrovni a hrát skvělý tenis - a to se mi podařilo," řekl na kurtu spokojený Sinner. "Vždycky je těžké hrát proti Benovi. Nedostanete moc šancí," dodal.

Auger-Aliassime si v Turíně vybojoval na závěrečné akci sezony premiérový postup ze skupiny. Proti dvojnásobnému vítězi Turnaje mistrů vydřel úvodní set díky jedinému brejku za 52 minut, druhý získal až ve zkrácené hře. Zvereva porazil i ve druhém letošním vzájemném utkání, na US Open ho vyřadil ve 3. kole.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):

Dvouhra:

Skupina Björna Borga:

Sinner (2-It.) - Shelton (5-USA) 6:3, 7:6 (7:3), Auger-Aliassime (8-Kan.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 7:6 (7:4).

Konečná tabulka:

1. Sinner 3 3 0 6:0 3
2. Auger-Aliassime 3 2 1 4:3 2
3. Zverev 3 1 2 2:4 1
4. Shelton 3 0 3 1:6 0

Čtyřhra:

Skupina Johna McEnroea:

Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Arévalo, Pavič (4-Salv./Chorv.) 7:6 (7:5), 6:2, Salisbury, Skupski (5-Brit.) - Harrison, King (8-USA) 7:5, 6:3.

Konečná tabulka:

1. Salisbury, Skupski 3 3 0 6:1 3
2. Heliövaara, Patten 3 2 1 5:2 2
3. Arévalo, Pavič 3 1 2 2:5 1
4. Harrison, King 3 0 3 1:6 0
 
