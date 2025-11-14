Skupina bez ztráty setu. Sinner drtí elitu, nestačil ani Shelton

Přímý souboj o druhé postupové místo zvládl Félix Auger-Aliassime, který porazil Alexandra Zvereva 6:4, 7:6. Sinnera v semifinále čeká Alex De Minaur z Austrálie, Kanaďan vyzve v boji o postup do finále španělskou světovou jedničku Carlose Alcaraze.
Čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner porazil Sheltona v devátém vzájemném utkání poosmé v řadě. Svou vítěznou sérii v hale na tvrdém povrchu protáhl na 29 zápasů.
"Abyste vyhráli všechny tři zápasy, musíte hrát na vysoké úrovni a hrát skvělý tenis - a to se mi podařilo," řekl na kurtu spokojený Sinner. "Vždycky je těžké hrát proti Benovi. Nedostanete moc šancí," dodal.
Auger-Aliassime si v Turíně vybojoval na závěrečné akci sezony premiérový postup ze skupiny. Proti dvojnásobnému vítězi Turnaje mistrů vydřel úvodní set díky jedinému brejku za 52 minut, druhý získal až ve zkrácené hře. Zvereva porazil i ve druhém letošním vzájemném utkání, na US Open ho vyřadil ve 3. kole.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Dvouhra:
Skupina Björna Borga:
Sinner (2-It.) - Shelton (5-USA) 6:3, 7:6 (7:3), Auger-Aliassime (8-Kan.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 7:6 (7:4).
Konečná tabulka:
|1.
|Sinner
|3
|3
|0
|6:0
|3
|2.
|Auger-Aliassime
|3
|2
|1
|4:3
|2
|3.
|Zverev
|3
|1
|2
|2:4
|1
|4.
|Shelton
|3
|0
|3
|1:6
|0
Čtyřhra:
Skupina Johna McEnroea:
Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Arévalo, Pavič (4-Salv./Chorv.) 7:6 (7:5), 6:2, Salisbury, Skupski (5-Brit.) - Harrison, King (8-USA) 7:5, 6:3.
Konečná tabulka:
|1.
|Salisbury, Skupski
|3
|3
|0
|6:1
|3
|2.
|Heliövaara, Patten
|3
|2
|1
|5:2
|2
|3.
|Arévalo, Pavič
|3
|1
|2
|2:5
|1
|4.
|Harrison, King
|3
|0
|3
|1:6
|0