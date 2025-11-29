Siniakovou ohrožuje Ruska s podivnou pověstí. Její "šílenství" popsala jiná Češka

"Doufám, že tohle není konec. Stoprocentně zůstávám hladová," uvedla Češka v Rijádu, byť popřela, že by se chystala na výrazně dlouhou deblovou kariéru po vzoru třeba Navrátilové nebo stále aktivní tchajwanské hvězdy Sie Šu-wej.
"Každý mi říká, že mohu hrát čtyřhru dalších dvacet let. Ale já bych moc ráda měla rodinu, takže uvidíme, jak to půjde," citoval web WTA její slova.
O tom, že je v současné době deblovou královnou, pochybuje málokdo i přes relativní neúspěch na Turnaji mistryň.
Jenže Siniakovou ztráta trůnu krátkodobě potkala už v létě, kdy ji na pár týdnů předstihla spoluhráčka Taylor Townsendová. V Rijádu zase reálně hrozilo, že si pro dělené první místo dojdou Italky Jasmine Paoliniová se Sarou Erraniovou.
Nestalo se tak, po sezoně je ale očividné, že se vpřed derou i další silné kandidátky. A každé zaváhání může být fatální.
Siniaková s Townsendovou zahájily ročník 2025 triumfem na Australian Open, jenže poté už na žádný velký titul nedosáhly. V Paříži vypadly ve čtvrtfinále, nezvládly obhajobu na Wimbledonu a prohrály finále US Open.
V Rijádu je v semifinále vyřadily budoucí vítězky, Belgičanka Elise Mertensová s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou, které tak navázaly na letošní wimbledonský triumf.
Právě druhá jmenovaná by si přitom jednoznačně zasloužila pomyslné ocenění MVP, tedy nejužitečnější hráčky celého turnaje.
Osmadvacetiletá tenistka zářila prakticky ve všech podstatných deblových herních činnostech, vynikala obdivuhodně instinktivním tenisem a podle expertů to může být právě ona, kdo si bude v následující sezoně dělat zálusk na světový trůn.
Kuděrmetovové je osmadvacet let a má za sebou velké úspěchy i ve dvouhře. Už byla světovou devítkou, nyní jí patří v rankingu 30. pozice. V deblu to v minulosti dotáhla těsně pod vrchol, na druhé místo, aktuálně je šestá s odstupem 2145 bodů na Siniakovou.
Rodačka z Kazaně má na okruhu zvláštní pověst, jejíž rozporuplnost eskalovala zejména po invazi ruské armády na Ukrajinu. Co se týče možného spojení s režimem prezidenta Vladimira Putina, je Kuděrmetovová jednou z nejodsuzovanějších ruských tenistek.
Ještě v prosinci 2022 dostávala ocenění přímo od blízkého spojence Vladimira Putina, prezidenta Tatarstánu Rustama Minnichanova, bývalého člena vedení ruské společnosti Tatněft. Právě ropný a plynárenský gigant, který je kvůli podpoře ruské armády na sankčním seznamu Evropské unie, tenistku léta sponzoruje.
Kuděrmetovová zároveň musela popírat, že má stále smlouvu s CSKA, tedy ústředním sportovním klubem ruské armády. Spojení prý ukončila už před lety.
A manžel tenistky Sergej Demechin byl před časem podle britského deníku Daily Mail nařčen dalšími tenisovými trenéry, že mluví o Putinovi jako o "nejlepším politikovi 21. století".
O Kuděrmetovové se podrobně, a nikoli v dobrém, rozpovídala v létě 2023 v Londýně Markéta Vondroušová, když Rusku vyřadila během svého vítězného tažení za wimbledonským titulem.
"Jsem na ni docela zasedlá. U ní to tak cítí spousta holek," přiznala tehdy česká hráčka. V paměti jí stále rezonoval podivný duel z kalifornského Indian Wells, kde se s Kuděrmetovovou utkala jen krátce po začátku invaze ruské armády na ukrajinské území.
"Bylo to tehdy maso. Ten zápas ve mně zanechal velkou stopu. Přišlo mi, že byla strašně přehecovaná, úplně se tam bila do prsou. Působilo to na mě strašně, úplné šílenství," vzpomínala Vondroušová.
"Nechci házet všechny Rusy do jednoho pytle, na tuhle mám ale od té doby docela pifku. Zrovna ona je velký extrém," dodala.
Ruska se před rokem pustila do tvrdé kritiky Mezinárodní tenisové federace ITF, která po invazi na Ukrajinu nedovoluje Rusům hrát týmové soutěže a nastupovat pod národní vlajkou. "Abych byla upřímná, myslím si, že se nás zkrátka bojí. Jsou z nás vyděšení," prohlásila v rozhovoru pro web Championat.