Siniaková zvládla vyčerpávající souboj o čtvrtfinále s Muguruzaovou

Kateřina Siniaková se jako jediná z českých tenistek probojovala na turnaji ve Wu-chanu do čtvrtfinále. Bývalou světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska porazila dvakrát 7:6.

Wu-chan - Kateřina Siniaková s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou prohrávala v úvodním setu už 1:5, ale dokázala vyrovnat a posléze odpověděla i na třetí brejk Muguruzaové. Po odvrácení setbolu vybojovala tie-break a ten vyhrála hladce 7:3.

Světová čtrnáctka Muguruzaová před měsícem podlehla na US Open Karolíně Muchové a ani proti další české soupeřce neuspěla. V druhé sadě rovněž neudržela slibné vedení 4:2 a Siniaková po dalším jednoznačném tie-breaku (7:1) vyrovnala vzájemnou bilanci na 1:1.

O postup do semifinále se dvaadvacetiletá česká hráčka v pátek utká s Estonkou Anett Kontaveitovou, která je taktéž v žebříčku nad ní.

Vítězné tažení Siniakové začalo ve Wu-chanu už v kvalifikaci a před Muguruzaovou ho nezastavila ani francouzská obhájkyně titulu Caroline Garciaová, která měla v druhém kole mečbol. "Konečně se mi daří takové hráčky nejen porazit, ale porážet," řekla Siniaková serveru iDNES.cz.

Dodala, že se na sobě snaží neustále pracovat a teď se jí to vyplácí. "Chce to udržet hlavu klidnou, hrála jsem tady snad víc tie-breaků než za celý život. Jsem fakt výborně připravená a zvládnu běhat tak dlouho, jak potřebuju. Snad to vydrží," prohlásila.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu v Číně (tvrdý povrch, dotace 2,746.000 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Siniaková (ČR) - Muguruzaová (14-Šp.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:1), Pavljučenkovová (Rus.) - Kvitová (5-ČR) 3:6, 6:3, 6:3, Puigová (Portor.) - Wozniacká (2-Dán.) 7:6 (12:10), 7:5, Bartyová (16-Austr.) - Kerberová (3-Něm.) 7:5, 6:1, Cibulková (SR) - Kasatkinová (13-Rus.) 6:3, 7:6 (7:3), Sabalenková (Běl.) - Keninová (USA) 6:3, 6:3, Wang Čchiang (Čína) - Gavrilovová (Austr.) 7:5, 6:2, Kontaveitová (Est.) - Čang Šuaj (Čína) 6:4, 4:6, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Sestini Hlaváčková, Strýcová (2-ČR) - Sie Šu-wej, Matteková-Sandsová (Tchaj-wan/USA) 7:6 (7:1), 2:6, 10:7, Pavljučenkovová, Sevastovová (Rus.) - Hradecká, Makarovová (8-ČR/Rus.) 6:4, 7:6 (7:4).