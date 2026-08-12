Siniaková zuřila, intervence Číňanky pobavila Toronto. Češka opěvuje „novou“ partnerku

Kateřina Siniaková potvrzuje na velkém turnaji v Torontu pozici světové superstar tenisové čtyřhry a znovu čelí obdivným dotazům. Jak to ta Češka dělá, že dominuje, ať už po jejím boku nastoupí kdokoli? Tentokrát padla volba na Čang Šuaj a česko-čínský pár zatím na kanadském hardu neztratil ani set.
„Je to neuvěřitelné, ale ať se dáš dohromady s jakoukoli spoluhráčkou, vždycky máte ohromný úspěch,“ přivítala moderátorka Michelle Yu ve studiu National Bank Open Kateřinu Siniakovou.
Na to už je česká šampionka zvyklá. S ostřílenou sedmatřicetiletou Čang Šuaj už v minulosti odehrála řadu zápasů a nyní v Torontu došlo k obnovení spolupráce.
Obvyklá partnerka Siniakové, Američanka Taylor Townsendová, už v tomto týdnu bojuje v singlové kvalifikaci následující velké „tisícovky“ v Cincinnati.
„A já si chtěla zahrát ještě pár zápasů, tak jsme se domluvily se Šuaj. Miluju s ní hrát,“ přiznala světová jednička v rozhovoru.
Turnajem společně procházejí bez sebemenšího zaváhání. Vyřadily přitom tři nebezpečné dvojice: Andrejevovou s Cirsteaovou, Gauffovou s McNallyovou i v úterním čtvrtfinále Hunterovou s Krawczykovou.
Siniaková má pro Čang Šuaj jen slova chvály.
„S ní je to vždycky fajn, protože je to strašně milý člověk. Vždycky pozitivní. Vždycky mi říká, jak jsem dobrá,“ smála se třicetiletá Češka. „Je opravdu příjemné s ní trávit čas, protože člověk je na kurtu často ve stresu. S ní ale nemá stres žádnou šanci,“ dodala.
„Katka mi na kurtu prostě říká, co mám dělat,“ pobavila Čang Šuaj v pozápasovém rozhovoru. Číňanka možná poslouchá instrukce, na oplátku ale Siniakovou dokáže ve vypjatých chvílích uklidnit.
Na začátku druhého setu čtvrtfinále Siniaková po jednom z míčů zuřila, Číňanka ji ale dokázala bleskově uklidnit. Moment pobavil publikum v Torontu a vytáhli jej i moderátoři, kteří si pozvali českou šampionku k exkluzivnímu rozhovoru.
„Ano, to si pamatuju. Ona je prostě super. Já jsem trochu perfekcionistka a vždycky chci zahrát to nejlepší. Beru si na sebe velký tlak. Ona pak takhle přijde a tím milým hláskem povídá: ‚Vždyť se nemusíš trefit pokaždé, to je v pořádku.‘ A já s tím samozřejmě souhlasím,“ rozesmála Češka osazenstvo televizního studia.
„Je to s ní skvělé, posouváme se navzájem a tvoříme výborný tým,“ doplnila Siniaková.
Blíží se zásadní výzva
Aktuální deblová královna přiznala, že si po Wimbledonu musela dát pauzu, aby zvládla přechod na nesmírně náročnou severoamerickou betonovou šňůru.
Zprvu toho litovala, v Torontu necítila dobře míč a připadala si zrezivělá. V singlu prohrála hned první zápas, když za stavu 7:6, 0:6, 2:5 vzdala soupeřce Rachimovové.
Teď už si ale všechno sedlo.
„Nejdřív jsem si říkala: Pane bože, co jsem to udělala? Ale musela jsem si tu pauzu dát. Je to náročné období. Zvlášť teď, když stárnu a stárnu, je ta psychická stránka mnohem důležitější,“ vysvětlila Siniaková.
Na US Open bude znovu hrát po boku své stálé partnerky Taylor Townsendové. Takřka v domácím prostředí bude nejvýše nasazený pár usilovat o svůj první společný titul z New Yorku a zkompletování kariérního grandslamu.
Po letošním triumfu na Roland Garros už páru přezdívanému „Taylorina“ chybí do sbírky jen americký major.
„Pro mě by US Open znamenalo úplně všechno. Vyhrát ho by pro mě bylo opravdu výjimečné. Několikrát už jsem k tomu byla blízko. Před čtyřmi lety jsem prohrála finále s Kateřinou,“ připomněla nedávno Townsendová.
Česká legenda má na kontě 11 grandslamových titulů v dámské čtyřhře, v New Yorku ale zatím pouze jediný. Triumfovala tam v roce 2022 po boku krajanky Barbory Krejčíkové.
České hvězdy a americký beton na CANAL+ Sport
Washington, Toronto, Cincinnati, Monterrey… Čtyři skvělé zastávky WTA Tour na letní zámořské sérii. Jak se na betonových kurtech bude dařit českým hrdinkám z Wimbledonu a dalším krajankám? Sledujte jejich počínání na CANAL+ Sport 2 a 3.
Reforma německých tajných služeb. Agenti jsou značně omezováni i kvůli nacistům
Německá vláda ve středu schválila reformu zpravodajských služeb. Cílem je posílit jejich pravomoci tváří v tvář hybridním hrozbám, poprvé mají mít například možnost proti nebezpečí i aktivně zasahovat. Podle ministra vnitra Alexandera Dobrindta reaguje návrh zákona na zvýšené ohrožení Německa. O reformě bude ještě hlasovat poslanci Spolkového sněmu.
Zapomeňte na diskety, foťák i sluneční brýle. Jak bezpečně sledovat zatmění Slunce
Blíží se představení, které si rozhodně nechcete nechat ujít. Už ve středu zakryje Měsíc většinu slunečního kotouče a zažijeme úchvatnou podívanou při západu Slunce. Jak se připravit, kde najdete nejlepší výhled a proč nechat cédéčka i sluneční brýle v šuplíku? S hvězdářem Michalem Štiplem jsme připravili kompletního průvodce, se kterým vám z tohoto výjimečného večera neunikne ani minuta.
ŽIVĚ Pákistánský ministr vnitra v Íránu. Jedná o bezpečnosti a stabilitě v regionu
Ministr vnitra Pákistánské republiky Muhsín Nakví přiletěl do Íránu na jednání o bezpečnosti v regionu, stabilitě a dalším vývoji, uvedlo ve středu pákistánské ministerstvo zahraničí. Pákistán zprostředkovával jednání o ukončení konfliktu mezi USA a Íránem, jenž začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán.
V oblíbené destinaci čeká na Čechy zásadní změna. Pokuty za rychlost mohou progresivně růst
Itálie chystá velkou reformu silničních předpisů. Ta zahrnuje úvahy o povinných helmách a řidičácích na elektrokola, řidičák pro sedmnáctileté nebo zkoumá možnost povolení předjíždění zprava. Především je ale na stole návrh radikální změny systému vybírání pokut za rychlost. Ty už nemají být fixní, ale progresivní. Za překročení rychlosti o 1 nebo 10 km/h tak řidič nezaplatí stejnou částku.