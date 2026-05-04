Siniaková znovu usedla na trůn, Lehečka si vylepšil maximum

Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na třináctou příčkou a vyrovnal si tak osobní maximum.
Siniaková je jedničkou poprvé od 26. ledna. Návrat na první místo si vítězka deseti grandslamů ve čtyřhře zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došly až k titulu. Z čela sesadila Elise Mertensovou z Belgie.
Devětadvacetiletá Siniaková jako světová jednička celkově vstoupila do 181. týdne, což z ní dělá třetí nejúspěšnější hráčku historie. Víc prvenství mají na kontě pouze Martina Navrátilová (237) a Liezel Huberová (199).
Čtyřiadvacetiletý Lehečka na Masters v Madridu postoupil do čtvrtfinále a v žebříčku si polepšil o jedno místo na 13. příčku. Vyrovnal si tak osobní maximum, na které dosáhl skoro přesně před měsícem.
Lehečka je ve světovém žebříčku českou mužskou jedničkou. V ženském pořadí je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na jedenáctém místě, Lindě Noskové patří třináctá příčka.
Světovými jedničkami jsou nadále Jannik Sinner z Itálie a Aryna Sabalenková z Běloruska.
„Je to taková výzva," řekl Babiš. Jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO
Český premiér Andrej Babiš v pondělí jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády novinářům při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu.
ŽIVĚ Americké síly začnou doprovázet lodě plující Hormuzem, oznámil Trump. Írán před tím varuje
Spojené státy v pondělí začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádaly země celého světa. Írán by to považoval za porušení příměří.
Tajemný úder blízko Kremlu, pár dní před oslavami. Moskvané to nečekali
Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvetě za neustávající ruské nálety na její území. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.
Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvetě za neustávající ruské nálety na její území. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.