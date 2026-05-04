Přeskočit na obsah
Benative
4. 5. Květoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Siniaková znovu usedla na trůn, Lehečka si vylepšil maximum

ČTK

Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na třináctou příčkou a vyrovnal si tak osobní maximum.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 9
Kateřina Siniaková na Indian WellsFoto: REUTERS
Reklama

Siniaková je jedničkou poprvé od 26. ledna. Návrat na první místo si vítězka deseti grandslamů ve čtyřhře zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došly až k titulu. Z čela sesadila Elise Mertensovou z Belgie.

Devětadvacetiletá Siniaková jako světová jednička celkově vstoupila do 181. týdne, což z ní dělá třetí nejúspěšnější hráčku historie. Víc prvenství mají na kontě pouze Martina Navrátilová (237) a Liezel Huberová (199).

Čtyřiadvacetiletý Lehečka na Masters v Madridu postoupil do čtvrtfinále a v žebříčku si polepšil o jedno místo na 13. příčku. Vyrovnal si tak osobní maximum, na které dosáhl skoro přesně před měsícem.

Lehečka je ve světovém žebříčku českou mužskou jedničkou. V ženském pořadí je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na jedenáctém místě, Lindě Noskové patří třináctá příčka.

Reklama
Reklama

Světovými jedničkami jsou nadále Jannik Sinner z Itálie a Aryna Sabalenková z Běloruska.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Russia Ukraine Drone Attack
Russia Ukraine Drone Attack
Russia Ukraine Drone Attack

Tajemný úder blízko Kremlu, pár dní před oslavami. Moskvané to nečekali

Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvetě za neustávající ruské nálety na její území. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.

Reklama
Russia Ukraine Drone Attack
Russia Ukraine Drone Attack
Russia Ukraine Drone Attack

ŽIVĚ Dron narazil do budovy v Moskvě, šest km od Kremlu a pár dní před oslavami 9. května

Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvetě za neustávající ruské nálety na její území. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.

Reklama
Reklama
Reklama