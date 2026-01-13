Přeskočit na obsah
Benative
13. 1. Edita
Tenis

Siniaková: z padlé kvalifikantky senzační hrdinkou. Favoritku totálně zničila

Sestřih utkání Siniaková - Jastremská

Sport

Kateřina Siniaková píše na turnaji v australském Adelaide senzační příběh. Česká tenistka neprošla kvalifikací, přesto září v hlavní soutěži a připsala si drtivou výhru nad favorizovanou soupeřkou.

Siniaková, 46. hráčka světového žebříčku, nejprve neuspěla v posledním kole kvalifikace.

Eleně Gabriele Ruseové podlehla 6:3, 3:6, 2:6, ač je Rumunka až na chvostu osmé desítky rankingu WTA.

Jenže Siniaková nakonec do hlavní soutěže prošla jako tzv. lucky loser díky odhlášení jiných tenistek a pozici šťastné poražené dokonale využila.

V prvním kole naprosto smetla 6:0, 6:1 Ukrajinku Dajanu Jastremskou, která je přitom v pořadí o dvacet příček výše než rodačka z Hradce Králové.

Siniaková získala prvních osm gamů zápasů, v duelu proměnila všech osm brejkbolů, které si vypracovala, sama naopak všech šest odvrátila.

Na kurtu se světová jednička ve čtyřhře zdržela jen 54 minut a ve druhém kole se utká s turnajovou devítkou Dianou Šnajderovou z Ruska, jež je v žebříčku ještě čtyři místa nad Jastremskou.

Mimochodem, Siniakové přemožitelka z kvalifikace Ruseová první kolo hlavní fáze turnaje nezvládla a podlehla jiné Rusce Anně Kalinské jasně 0:6, 3:6.

Start sezony na CANAL+ Sport

WTA Tour se znovu rozjíždí a vy ji i nadále můžete sledovat na CANAL+ Sport. Všechny pětistovky a tisícovky, všechny zápasy českých a slovenských tenistek v přímých přenosech. Začínáme podniky v Brisbane a Adelaide.

