Siniaková vzdala zápas s Kasatkinovou, sestry Williamsovy se utkají spolu

před 1 hodinou

Kateřina Siniaková v Indian Wells končí. Po dvou ošetřeních skrečovala zápas.

Indian Wells - Tenistka Kateřina Siniaková nedohrála na turnaji v Indian Wells zápas druhého kola, Darje Kasatkinové z Ruska vzdala za stavu 2:6 a 2:5. Naopak i podruhé po porodu zvítězila bývalá světová jednička Serena Willimsová a ve třetím kole narazí na starší sestru Venus.

Siniaková si ve druhé sadě vyžádala dvakrát ošetření, a když měla jít dvacátá nasazená Kasatkinová podávat na vítězství, skrečovala.

Serena Williamsová se vrátila na okruh WTA po 14 měsících a ve druhém utkání přehrála Kiki Bertensovou z Nizozemska 7:6, 7:5. Majitelka 23 grandslamových titulů, která má půlroční dceru, si naposledy proti sestře zahrála ve vítězném finále Australian Open loni v lednu.

"Rozhodně jsem se cítila lépe než v prvním kole, ale pořád dělám chyby, které normálně nedělám. Říkám tomu zkušební jízda, cestuju s dítětem, všechno je pro mě takové nové," řekla Serena.

Zvyká si také na to, že po sedmi letech nepatří mezi nasazené hráčky. "Venus loni měla skvělý rok a hrála fantastický tenis. Ale musím hrát proti nasazeným dřív nebo později a to i na dalších turnajích. Musím být připravená, ať už to bude Venus nebo někdo jiný," dodala.

Světová jednička v mužské dvouhře Roger Federer rozehrál v sobotu svůj úvodní zápas proti Federicu Delbonisovi, ale déšť je přerušil za stavu 6:3 a 2:2 z pohledu pětinásobného šampiona turnaje Federera.