Siniaková vzdala dvouhru, v deblu je ale ve finále. Nastoupí proti neoblíbené dvojici

Česká tenistka Kateřina Siniaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry v Indian Wells.
Turnajové jedničky Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou porazily jasně 6:2, 6:2.
Siniaková s Townsendovou, které plní v Indian Wells roli nasazených trojek, vyhrály na turnaji i počtvrté bez ztráty setu.
Erraniovou a Paolinovou porazily přesně po hodině hry. Čtyřikrát jim vzaly servis, samy byly na podání stoprocentní.
O titul se v sobotu utkají se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.
S nasazenými pětkami se česko-americký pár střetne letos podruhé. Pokusí se jim oplatit lednovou porážku ze čtvrtfinále Australian Open, kde Siniaková s Townsendovou prohrály 2:6, 6:3, 0:6. Vloni s nimi také neuspěly ve čtvrtfinále Roland Garros.
Siniaková přitom před dvěma dny vzdala kvůli zranění nohy osmifinále dvouhry proti Elině Svitolinové a nebylo jasné, zda bude v deblu pokračovat.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále: Svitolinová (9-Ukr.) - Šwiateková (2-Pol.) 6:2, 4:6, 6:4, Rybakinová (3-Kaz.) - Pegulaová (5-USA) 6:1, 7:6 (7:4).
Čtyřhra - semifinále: Townsendová, Siniaková (3-USA/ČR) - Erraniová, Paoliniová (1-It.) 6:2, 6:2.
Muži:
Dvouhra - čtvrtfinále: Alcaraz (1-Šp.) - Norrie (27-Brit.) 6:3, 6:4, Medveděv (11-Rus.) - Draper (14-Brit.) 6:1, 7:5.
