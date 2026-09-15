Siniaková vs. Navrátilová? Katka ji prožene, ale v něčem jsou nesrovnatelné, míní Lojda

"Pokud chcete vyhrát všechny čtyři prestižní podniky s jednou holkou, musíte si sednout i lidsky. Myslím, že v případě Katky Siniakové a Taylor Townsendové se to podařilo ještě o něco víc než s Bárou Krejčíkovou," píše v komentáři Aktuálně.cz bývalý tenista Dušan Lojda.
Tahle tenisová sezona je zkrátka neskutečná. Máme po posledním grandslamu sezony a zase se to neobešlo bez českého titulu, dokonce dvou titulů, v mixu i ženském deblu.
Jasně. Po té wimbledonské parádě v ženském singlu se to zdá možná málo, ale musíme být zase trochu skromní. Nemůžeme čekat, že odteď bude hrát Linda Nosková finále pokaždé.
I když minimálně k semifinále nebyla daleko. Proti Aryně Sabalenkové odehrála další fantastický zápas. Nejdřív se zase skvěle zvedla po prohraném prvním setu, ve třetím dokonce vedla s brejkem, ale nedopodávala.
Ani se nedá říct, že by si to prohrála nějakou svou chybou. Běloruska se v koncovce třetí sady ohromně zvedla, byla aktivnější, agresivnější a i když tam Linda v supertiebreaku měla jeden smolný forhend, který poslala těsně do pásky, stejně to bylo spíš o vysoké úrovni ze strany Sabalenkové.
Česká jednička pak byla smutná, ale pořád hrála pekelně vyrovnaný zápas s holkou, co to tam dvakrát za sebou celé vyhrála. Jasně ukázala, že s ní Wimbledon nijak nezacloumal, ba naopak, že do absolutní světové špičky právem patří.
Na US Open se ale hluboko do historie zapsala Kateřina Siniaková, když podruhé v kariéře dotáhla kariérní grandslam s jinou parťačkou.
Už teď jí ve 30 letech říkají „legendo“. A právem. Na kontě má 12 trofejí, další z mixu, dvě olympijská zlata. A post světové jedničky na konci roku jí nejspíš neuteče už pošesté v kariéře. Další unikát, který se dosud nikomu nepodařil.
Ono se to v jejím případě často zlehčuje, že dokáže vyhrát s každým, že kteroukoli tenistku dotáhne k titulu. To je samozřejmě přehnané. Těžko by s nějakou 150. tenistkou světa ovládla US Open. I ta parťačka musí něco umět.
A nejen to. Pokud chcete vyhrát všechny čtyři prestižní podniky s jednou holkou, musíte si sednout i lidsky. Myslím, že v případě Taylor Townsendové se to podařilo ještě o něco víc než s Bárou Krejčíkovou.
S Američankou se dobře znají od juniorek. Townsendová působí jako taková pohodářka, která na kurtu odvede maximum a Katku pro její úspěchy respektuje. Naopak ta je schopná jí zkušenostmi na kurtu podržet a navzájem se doplňují.
Tahle spolupráce může přinést ještě spoustu dalších úspěchů a Katka by mohla dál nahánět další rekordy. Zbývá jí 37 týdnů a překoná Martinu Navrátilovou v délce pobytu na světovém trůnu.
Jenže srovnávat tyhle dvě dámy je hrozně těžké. Současný tenis je úplně jiný, fyzicky náročnější už jen tím kalendářem. I proto hrají šampionky jako Sabalenková nebo Coco Gauffová debl jen minimálně. Takže se nedozvíme, kolik titulů by Katka měla, kdyby hrály i hvězdy singlu.
Oproti tomu Navrátilová zvládala na top úrovni současně dvouhru i čtyřhru, byť třeba ne s tak natřískaným kalendářem turnajů.
To ale nijak nesnižuje Katčiny výkony. V mých očích je to zaslouženě nejlepší deblistka světa, která si na síti počíná jak chlap a ničeho se nebojí. Klobouk dolů.
Zatímco v deblu je na špičce rankingu neotřesitelná královna z Hradce Králové, v singlu se nám to proměnilo. Jelena Rybakinová měla tenisový trůn jistý už před finále, ale stylově na to dala razítko ještě skalpem Sabalenkové a mečbol proměnila esem stejně jako na Australian Open.
Ve finále to bylo tak trochu vabank, jak to dopadne, ale Rybakinová si to zasloužila tím, že byla aktivnější a víc si šla za vítězstvím.
Letos finálové bitvy obstaraly na grandslamech jen Evropanky. Přestože Američanky mají v první stovce 17 hráček, žádná z nich to nedotáhla na vrcholných akcích úplně nejdál.
Vyhraný grandslam má na kontě Coco Gauffpvá, která teď hledá nějakou stabilitu, a Jessica Pegualová nebo Amanda Anisimovová podle mě ještě nedospěly k tomu, aby byly grandslamové šampionky.
Ale zase můžeme být rádi, že je první desítka tak otevřená, že tam není nějaká dominantní Američanka jako za doby Sereny Williamsové, je to šance i pro naše holky a třeba i pro tu Káju Muchovou, aby si konečně také uzmula nějaký ten titul z akcí velké čtyřky.
To u kluků je to jiná písnička. Když jsou zdraví Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, slaví většinou jeden z nich. Ale tentokrát byl první mimo a druhý se teprve vracel po zranění.
I když i tak bylo pro mě překvapení, že Ben Shelton porazil Alcaraze a dostal se až do finále. Čekal jsem, že to i tak Španěl zvládne. Ale nestalo se.
V bitvě o šampiona US Open ovšem musím vypíchnout Alexandra Zvereva. Zápas proti domácímu Sheltonovi zvládl neskutečně zkušeně a klidně.
Bylo vidět, že domácí Američan trochu bojuje s tíhou okamžiku, první set byl hodně nervózní. Časem se trochu srovnal, ale bylo vidět, že Zverev už má něco za sebou, že letos v Paříži už jeden grandslam získal, psychicky se oklepal a od té doby hrál Wimbledon i US Open s velkým přehledem.
Vyhrál drtivou většinu výměn od základní čáry jen tím, že hrál forhend křížem, a když měl čas, zahrál i po čáře. To stačilo. Pohlídal si to.
Shelton odehrál fantastický turnaj a bude zajímavé sledovat, jestli rychle přeletí do Prahy. Američané zatím mlží, uvidíme, kdo nakonec bude hrát, údajně přicestovali zatím jen Learner Tien a Martin Damm.
Tomáš Berdych se nakonec rozhodl místo Tomáše Macháče donominovat Adama Pavláska. Já jsem v minulém komentáři psal, že bych tak Machyho nechal kvůli deblu s Kubou Menšíkem.
Berďa argumentuje tím, že s Menšou jako jedničkou do deblu nepočítá, protože by to pro něj znamenalo v sobotu po deblu hrát hned singla, což je pořádný fyzický zápřah.
Takže nejspíš nastoupí duo Pavlásek Rikl, což je sehrané duo, mají za sebou letos slušné výsledky, tak uvidíme, jak se to sejde v O2 areně.
Celkově se na to moc těším, čekají nás nabité reprezentační týmy. Nominaci upravila pro finále Billie Jean King Cupu také Bára Strýcová, která přizvala i Sáru Bejlek.
Mám radost, jak navzdory náročným programům chtějí všechny české hvězdy hrát a vyhrát, protože cítí šanci. A aby ne, letos prožívá český tenis skvělou sezonu, tak proč ji ještě něčím pěkným nezavršit.
Dušan Lojda
Tenisový komentátor Aktuálně.cz
narozen 8. března 1988 v Ivančicích
bývalý profesionální tenista (161. místo na ATP)
vítěz juniorky US Open 2006
na kontě má celkem 19 titulů na podnicích challenger a ITF
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