Strhující obrat Siniakové. Česká tenistka po tříhodinové řeži vyřadila Andrejevovou

Tenistka Kateřina Siniaková zdolala v Indian Wells obhájkyni titulu Mirru Andrejevovou 4:6, 7:6, 6:3 a po takřka tříhodinovém boji postoupila na prestižním turnaji v kalifornské poušti poprvé v kariéře do osmifinále. Její další soupeřkou bude Elina Svitolinová z Ukrajiny.
Siniaková zahájila zápas s osmnáctiletou Ruskou výborně, dvakrát soupeřce sebrala podání a šla do vedení 3:1. Náskok ale neudržela a v koncovce o úvodní set přišla. Druhou sadu, v níž ani jedna z hráček opakovaně nedokázala potvrdit úspěšné brejky, vydřela elitní česká deblistka v tie-breaku 7:5.
Rozhodující třetí sadu otočila devětadvacetiletá Češka v závěru. V maratonském pátém gamu sice přišla jako první o podání, okamžitě ale turnajové osmičce brejk oplatila a znovu jí sebrala servis v dalším gamu. Zápas pak dokázala dopodávat, když nejprve odvrátila další tři brejkboly.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Muži:
Dvouhra - 3. kolo: Alcaraz (1-Šp.) - Rinderknech (26-Fr.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, Michelsen (USA) - Fritz (7-USA) 6:4, 7:6 (8:6), Hijikata (Austr.) - Bublik (10-Kaz.) 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3, Medveděv (11-Rus.) - Báez (Arg.) 6:4, 6:0, Ruud (13-Nor.) - Vacherot (24-Mon.) 3:6, 6:3, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo: Siniaková (ČR) - M. Andrejevová (8-Rus.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, Šwiateková (2-Pol.) - Sakkariová (32-Řec.) 6:3, 6:2, Rybakinová (3-Kaz.) - Kosťuková (28-Ukr.) 6:4, 6:4, Svitolinová (9-Ukr.) - Kruegerová (USA) 6:4, 6:2, Bencicová (12-Švýc.) - Mertensová (22-Belg.) 6:2, 6:3, Kartalová (Brit.) - Keysová (15-USA) 2:6, 6:2, 6:3.