Přeskočit na obsah
Benative
18. 10. Lukáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Zvláštní chvíle v Číně, sokyně zasypala Siniakovou obdivem. Nepředstavitelné se blíží

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Na jubilejní 40. titul deblové kariéry si Kateřina Siniaková musí ještě počkat. V Číně podruhé za sebou prohrála ve finále, stalo se tak na obou „tisícovkách“ v Pekingu a Wu-chanu. Češka do nich nastoupila s odlišnými partnerkami a dvakrát se musela sklonit před rozjetým párem, který pro ni začíná znamenat sílící hrozbu.

WTA 1000 - Wuhan Open
Kateřina Siniaková a Storm Hunterová po finále Wu-chan OpenFoto: REUTERS – Maxim Shemetov
Reklama

V sobotu Siniaková se svou sporadickou partnerkou Storm Hunterovou z Austrálie předvedla jen velmi zřídka vídaný únik.

V super tie-breaku vypjatého semifinále proti italským hvězdám Saře Erraniové s Jasmine Paoliniovou prohrávaly 4:9 a čelily pěti mečbolům soupeřek. Jeden po druhém ale smazaly, stejně jako ten další za stavu 9:10.

Zápas otočily a donutily světová tenisová média psát nadšené reporty o zázračném obratu.

Únava z náročné bitvy se však projevila v nedělním finále. S aktuálně dominantní dvojicí Gabriela Dabrowská - Luisa Stefaniová padly 5:7, 4:6.

Reklama
Reklama

Kanaďanka s Brazilkou přitom Siniakovou rozesmutnily už před týdnem v Pekingu. I tam Češku, která hrála s další svou občasnou partnerkou Číňankou Čang Šuaj, porazily v rozhodujícím souboji o titul.

Dabrowská se Stefaniovou se po dvou velkých triumfech v řadě staly nejlepším párem aktuální sezony. Na body získané v roce 2026 předstihly Siniakovou a její stálou partnerku Taylor Townsendovou z USA. Celkově už spolu získaly osm titulů, z toho šest letos a nyní už tři v řadě.

Rodačka z Ottawy Dabrowská, zkušená, už čtyřiatřicetiletá deblová specialistka, se po wu-chanském finále postarala o zvláštní vřelý moment.

Ve své závěrečné řeči během ceremoniálu se totiž zastavila speciálně u české soupeřky.

Reklama
Reklama

„Kat, tolik vítězství během tvé kariéry. Obdivujeme tě, strašně moc. A strašně moc tě respektujeme. Tak ti moc děkuji za to, že nás děláš lepší a lepší,“ prohlásila sympaticky hráčka, jejíž pár se aktuálně stává pro Siniakovou stále výraznější hrozbou.

Očekávaný souboj Češky s Američankou a Kanaďanky s Brazilkou by měl být leitmotivem blížícího se WTA Finals, neboli Turnaje mistryň, který začne 7. listopadu v kalifornském Indian Wells.

Navzdory porážkám v Pekingu a Wu-chanu si Siniaková upevňuje pozici na čele světového žebříčku. Náskok před druhou Townsendovou, která musela v září po US Open podstoupit naléhavou operaci slepého střeva, vzrostl na bezmála 2000 bodů. A před dalšími pronásledovatelkami, kterými jsou právě Stefaniová s Dabrowskou, se ztenčil jen minimálně.

Už nyní je tedy vysoce pravděpodobně, že se třicetiletá Češka stane po sezoně absolutní rekordmankou. Měla by už pošesté ukončit sezonu na světovém trůnu, čímž překoná jednu z největších osobností tenisové historie Martinu Navrátilovou. V minulosti přitom častokrát opakovala, že je pro ni podobný počin až nepředstavitelný.

Reklama
Reklama

Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport

WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
WPP Kampus, Konference Fire 2024, Jak se nám žije a bude žít v Česku, Petr Bartoň, Natland
WPP Kampus, Konference Fire 2024, Jak se nám žije a bude žít v Česku, Petr Bartoň, Natland
WPP Kampus, Konference Fire 2024, Jak se nám žije a bude žít v Česku, Petr Bartoň, Natland

Bude hůř. Ekonom řekl, jak porostou ceny, a popsal skryté pasti měření inflace

Ačkoliv oficiální čísla statistiků naznačují, že se inflace v posledních měsících drží na relativně nízkých hodnotách, a to i přes mírný nárůst v září, realita pro české peněženky tak růžová není. Podle ekonoma Petra Bartoně v současných číslech působí hned několik statistických i metodických efektů, které skutečné zdražování maskují.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil přichází do volebního štábu ODS, kde se mimo jiné radoval z vítězství senátní kandidátky ODS nad exministrem za STAN Martinem Dvořákem.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil přichází do volebního štábu ODS, kde se mimo jiné radoval z vítězství senátní kandidátky ODS nad exministrem za STAN Martinem Dvořákem.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil přichází do volebního štábu ODS, kde se mimo jiné radoval z vítězství senátní kandidátky ODS nad exministrem za STAN Martinem Dvořákem.

„Porazili jsme ikonu Starostů.“ Jak se šéf Senátu Vystrčil radoval z porážky Dvořáka ze STAN

Miloš Vystrčil se většinou snaží mít své emoce pod kontrolou už proto, že jako šéf Senátu musí vycházet se všemi stranami i senátory. Když se ale v sobotu odpoledne „hrnuly“ ve volebním štábu ODS na televizní obrazovku výsledky 2. kola senátních voleb, dal i on najevo své emoce. Nejvíce ze všeho se přitom radoval z porážky kandidáta „spřátelených“ Starostů Martina Dvořáka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama