Zvláštní chvíle v Číně, sokyně zasypala Siniakovou obdivem. Nepředstavitelné se blíží

Na jubilejní 40. titul deblové kariéry si Kateřina Siniaková musí ještě počkat. V Číně podruhé za sebou prohrála ve finále, stalo se tak na obou „tisícovkách“ v Pekingu a Wu-chanu. Češka do nich nastoupila s odlišnými partnerkami a dvakrát se musela sklonit před rozjetým párem, který pro ni začíná znamenat sílící hrozbu.
V sobotu Siniaková se svou sporadickou partnerkou Storm Hunterovou z Austrálie předvedla jen velmi zřídka vídaný únik.
V super tie-breaku vypjatého semifinále proti italským hvězdám Saře Erraniové s Jasmine Paoliniovou prohrávaly 4:9 a čelily pěti mečbolům soupeřek. Jeden po druhém ale smazaly, stejně jako ten další za stavu 9:10.
Zápas otočily a donutily světová tenisová média psát nadšené reporty o zázračném obratu.
Únava z náročné bitvy se však projevila v nedělním finále. S aktuálně dominantní dvojicí Gabriela Dabrowská - Luisa Stefaniová padly 5:7, 4:6.
Kanaďanka s Brazilkou přitom Siniakovou rozesmutnily už před týdnem v Pekingu. I tam Češku, která hrála s další svou občasnou partnerkou Číňankou Čang Šuaj, porazily v rozhodujícím souboji o titul.
Dabrowská se Stefaniovou se po dvou velkých triumfech v řadě staly nejlepším párem aktuální sezony. Na body získané v roce 2026 předstihly Siniakovou a její stálou partnerku Taylor Townsendovou z USA. Celkově už spolu získaly osm titulů, z toho šest letos a nyní už tři v řadě.
Rodačka z Ottawy Dabrowská, zkušená, už čtyřiatřicetiletá deblová specialistka, se po wu-chanském finále postarala o zvláštní vřelý moment.
Ve své závěrečné řeči během ceremoniálu se totiž zastavila speciálně u české soupeřky.
„Kat, tolik vítězství během tvé kariéry. Obdivujeme tě, strašně moc. A strašně moc tě respektujeme. Tak ti moc děkuji za to, že nás děláš lepší a lepší,“ prohlásila sympaticky hráčka, jejíž pár se aktuálně stává pro Siniakovou stále výraznější hrozbou.
Očekávaný souboj Češky s Američankou a Kanaďanky s Brazilkou by měl být leitmotivem blížícího se WTA Finals, neboli Turnaje mistryň, který začne 7. listopadu v kalifornském Indian Wells.
Navzdory porážkám v Pekingu a Wu-chanu si Siniaková upevňuje pozici na čele světového žebříčku. Náskok před druhou Townsendovou, která musela v září po US Open podstoupit naléhavou operaci slepého střeva, vzrostl na bezmála 2000 bodů. A před dalšími pronásledovatelkami, kterými jsou právě Stefaniová s Dabrowskou, se ztenčil jen minimálně.
Už nyní je tedy vysoce pravděpodobně, že se třicetiletá Češka stane po sezoně absolutní rekordmankou. Měla by už pošesté ukončit sezonu na světovém trůnu, čímž překoná jednu z největších osobností tenisové historie Martinu Navrátilovou. V minulosti přitom častokrát opakovala, že je pro ni podobný počin až nepředstavitelný.
Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.
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