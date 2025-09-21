Siniaková se vrátí na trůn. S Krejčíkovou získaly v Soulu osmnáctý společný titul

Krejčíková se Siniakovou, které spolu nastoupily poprvé od loňských olympijských her v Paříži, prošly turnajem v jihokorejské metropoli bez ztráty setu. Dnešní duel proti Jointové a McNallyové vyhrály za hodinu a 43 minut.
Siniaková si díky triumfu vrátí na první místo světového žebříčku ve čtyřhře.
