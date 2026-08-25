Siniaková se nenechala zahanbit, s Britem suverénně prošla kvalifikací mixu

Kateřina Siniaková s Henrym Pattenem zvládli kvalifikaci mixu na US Open bez zaváhání. Teď je čekají Novak Djokovič a Aryna Sabalenková.
Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička zvládla po boku lídra mužského deblového žebříčku Henryho Pattena oba kvalifikační zápasy a potvrdila roli favorita.
Česko-britská dvojice nejprve porazila Valentina Vacherota s Tatjanou Mariaovou 4:1, 4:2. Stejným výsledkem si poté poradila také s domácím párem Christian Harrison, Peyton Stearnsová.
Třicetiletá Siniaková a stejně starý Patten byli v kvalifikaci nasazenými jedničkami a svou pozici potvrdili přesvědčivě. Ve dvou zápasech ztratili dohromady jen šest gamů a o vlastní servis přišli pouze jednou.
V hlavní soutěži je nyní čeká výrazně těžší překážka. V úvodním kole se utkají s hvězdnou srbsko-běloruskou dvojicí Novak Djokovič, Aryna Sabalenková.
První kvalifikační duel proti Vacherotovi s Mariaovou zvládli Siniaková s Pattenem za 40 minut. Zápas s Harrisonem a Stearnsovou trval o šest minut déle.
Siniaková tak dál může usilovat o druhý grandslamový titul ve smíšené čtyřhře. Jedenáctinásobná grandslamová šampionka z ženského deblu uspěla v mixu poprvé loni ve Wimbledonu, kde triumfovala po boku Nizozemce Sema Verbeeka.
V hlavní soutěži US Open se připojila ke krajanům Jakubu Menšíkovi a Karolíně Muchové, kteří od organizátorů dostali divokou kartu. Také je čeká pár z kvalifikace, Salvadorce Marcela Arévala a Francouzku Kristinu Mladenovicovou.
Smíšená čtyřhra se letos v New Yorku hraje už v týdnu před začátkem hlavní části posledního grandslamu sezony. Vítězný pár získá prémii milion dolarů.
Stejně jako při loňské premiéře nového formátu se zápasy hrají na dva vítězné sety do čtyř gamů a případný třetí set nahrazuje super tie-break. Pouze finále se odehraje s klasickým počítáním do šesti gamů.
Kvalifikace tenisového US Open v New Yorku:
Muži - 1. kolo: Svrčina (8-ČR) - Meligeni Alves (Braz.) 6:3, 6:4.
Ženy - 1. kolo: Šalková (11-ČR) - Urhobová (USA) 3:6, 6:3, 7:5, L. Fruhvirtová (ČR) - P. Kuděrmětovová (1-Uzb.) 6:1, 6:3, Knutsonová (ČR) - Lepchenková (USA) 6:1, 7:5.
Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Patten (1-ČR/Brit.) - Mariaová, Vacherot (Něm./Mon.) 4:1, 4:2.
2. kolo: Siniaková, Patten - Stearnsová, Harrison (USA) 4:1, 4:2.
Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu (tvrdý povrch, dotace 818.240 dolarů):
Čtyřhra - 1. kolo: Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) - Venus, Bhambri (N. Zél./Indie) 3:6, 7:6 (7:4), 10:6.
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