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Sport

Siniaková se nenechala zahanbit, s Britem suverénně prošla kvalifikací mixu

Sport,ČTK
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Kateřina Siniaková s Henrym Pattenem zvládli kvalifikaci mixu na US Open bez zaváhání. Teď je čekají Novak Djokovič a Aryna Sabalenková.

U.S. Open
Kateřina Siniaková s Henrym Pattenem v kvalifikaci smíšené čtyřhry na US Open 2026Foto: REUTERS – Eduardo Munoz
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Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička zvládla po boku lídra mužského deblového žebříčku Henryho Pattena oba kvalifikační zápasy a potvrdila roli favorita.

Česko-britská dvojice nejprve porazila Valentina Vacherota s Tatjanou Mariaovou 4:1, 4:2. Stejným výsledkem si poté poradila také s domácím párem Christian Harrison, Peyton Stearnsová.

Třicetiletá Siniaková a stejně starý Patten byli v kvalifikaci nasazenými jedničkami a svou pozici potvrdili přesvědčivě. Ve dvou zápasech ztratili dohromady jen šest gamů a o vlastní servis přišli pouze jednou.

V hlavní soutěži je nyní čeká výrazně těžší překážka. V úvodním kole se utkají s hvězdnou srbsko-běloruskou dvojicí Novak Djokovič, Aryna Sabalenková.

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První kvalifikační duel proti Vacherotovi s Mariaovou zvládli Siniaková s Pattenem za 40 minut. Zápas s Harrisonem a Stearnsovou trval o šest minut déle.

Siniaková tak dál může usilovat o druhý grandslamový titul ve smíšené čtyřhře. Jedenáctinásobná grandslamová šampionka z ženského deblu uspěla v mixu poprvé loni ve Wimbledonu, kde triumfovala po boku Nizozemce Sema Verbeeka.

Kateřina Siniaková s Henrym Pattenem v kvalifikaci smíšené čtyřhry na US Open 2026
Kateřina Siniaková s Henrym Pattenem v kvalifikaci smíšené čtyřhry na US Open 2026
Kateřina Siniaková v kvalifikaci smíšené čtyřhry na US Open 2026
U.S. Open
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V hlavní soutěži US Open se připojila ke krajanům Jakubu Menšíkovi a Karolíně Muchové, kteří od organizátorů dostali divokou kartu. Také je čeká pár z kvalifikace, Salvadorce Marcela Arévala a Francouzku Kristinu Mladenovicovou.

Smíšená čtyřhra se letos v New Yorku hraje už v týdnu před začátkem hlavní části posledního grandslamu sezony. Vítězný pár získá prémii milion dolarů.

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Stejně jako při loňské premiéře nového formátu se zápasy hrají na dva vítězné sety do čtyř gamů a případný třetí set nahrazuje super tie-break. Pouze finále se odehraje s klasickým počítáním do šesti gamů.

Kvalifikace tenisového US Open v New Yorku:

Muži - 1. kolo: Svrčina (8-ČR) - Meligeni Alves (Braz.) 6:3, 6:4.

Ženy - 1. kolo: Šalková (11-ČR) - Urhobová (USA) 3:6, 6:3, 7:5, L. Fruhvirtová (ČR) - P. Kuděrmětovová (1-Uzb.) 6:1, 6:3, Knutsonová (ČR) - Lepchenková (USA) 6:1, 7:5.

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Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Patten (1-ČR/Brit.) - Mariaová, Vacherot (Něm./Mon.) 4:1, 4:2.

2. kolo: Siniaková, Patten - Stearnsová, Harrison (USA) 4:1, 4:2.

Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu (tvrdý povrch, dotace 818.240 dolarů):

Čtyřhra - 1. kolo: Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) - Venus, Bhambri (N. Zél./Indie) 3:6, 7:6 (7:4), 10:6.

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