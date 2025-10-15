Siniaková se lámala smíchy se slavnou Tchajwankou. Ta pak krajance nepodala ruku

Tuhle podívanou si fanoušci dámské čtyřhry nemohli nechat ujít. Už před turnajem senzační krátkodobé spojení dvou aktivních deblových legend rezonovalo na sociálních sítích a samotné tenisové představení splnilo očekávání.
"Dvě nejúspěšnější hráčky deblu této generace a dlouholeté rivalky se tento týden v Ning-pu představí společně v roli nejvýše nasazeného páru. To bude zábava," těšil se tenisový novinář Hanlon Walsh.
Nasazené jedničky v úvodním kole turnaje bez velkých potíží vyhnaly z kurtu tchajwanský-čínský pár Čchan Chao-čching, Ťiang Sin-jü 6:3, 6:1.
Siniaková v Ning-pu úspěšně zahájila útok na další dílek fenomenálního počinu.
Letos může vyhrát titul už se čtvrtou spoluhráčkou. Dva vavříny letos získala se svou stálou partnerkou Američankou Taylor Townsendovou, ta se ale na US Open zranila, a tak na podzimních asijských turnajích Siniaková vybírá náhradnice.
V Soulu na Korea Open dominovala po boku své bývalé spoluhráčky Barbory Krejčíkové, tu ale vzápětí rovněž vyřadilo zranění.
Světová jednička Siniaková tedy vyslyšela pozvání Australanky Storm Hunterové a s ní minulý týden bez ztráty jediné sady opanovala "tisícovku" ve Wu-chanu.
Nyní přišel čas zahrát si s jednou z nejobdivovanějších deblistek tenisové historie.
Už devětatřicetiletá Sie Šu-wej vyhrála během kariéry sedm grandslamů v ženském deblu - včetně Wimbledonu se Strýcovou v roce 2023 - a dva další v mixu. 59 týdnů byla světovou jedničkou.
To Siniaková už na trůnu strávila bláznivých 165 týdnů, což ji v historické tabulce řadí na třetí místo za Martinu Navrátilovou a Liezel Huberovou.
Ve středeční premiéře Siniakové se Šu-wej došlo ke dvěma výrazným situacím.
Při jedné z výměn devětadvacetiletá Češka u sítě zaškobrtla, praštila při tom raketou o zem, ještě se ale stihla narovnat a poslat míček mířící jí na tělo na druhou stranu dvorce.
Zkušená Tchajwanka pak dokázala celou výměnu vítězně dohrát. Obě tenistky se pak smály, až se prohýbaly v pase, a Šu-wej imitovala podivný pohyb své partnerky.
It doesn't matter how you win the point so long as you win it, and Katka will certainly see the funny side after managing to somehow take that point despite her little stumble😅 pic.twitter.com/PHgHCzm7T0— hsieh su-wei & coleman wong apologist (@hsieh_n_wong) October 15, 2025
Po proměněném mečbolu se rodačka ze Sin-ču u sítě vyhnula své krajance Čchan Chao-čching, které odmítla podat ruku. Nikoli poprvé.
Jde totiž o dlouhodobou averzi s největší pravděpodobností spočívající ve vlivu sester Čchanových v tchajwanském tenisu. Šu-wej dlouhodobě poukazuje na to, že sestry údajně ovládají tchajwanskou asociaci a ovlivňují podporu i financování.
Ve druhém kole se Siniaková se Šu-wej utkají s ryze čínskou dvojicí Wang - Čcheng.
It’s even funnier the second time!— hsieh su-wei & coleman wong apologist (@hsieh_n_wong) October 15, 2025
Su-Wei completely blanking Chan Hao-Ching at the handshake, as she picks up her second win over her rival in as many tournaments! pic.twitter.com/OEkonhyi0F
