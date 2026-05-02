Siniaková s Townsendovou natáhly famózní sérii. A v Madridu zabojují o titul

Finále čtyřhry si v Madridu zahraje Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. Srbsko-francouzský pár Alexandra Kruničová, Kristina Mladenovicová porazily 6:4, 7:5 a připsaly si společně 14. vítězství v řadě.
Elitní česká deblistka, která se díky semifinálové účasti vrátí v pondělí na místo světové jedničky, může získat 36. titul ve čtyřhře. V cestě bude stát ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.
Jannik Sinner porazil v semifinále mužského singlu Arthura Filse 6:2, 6:4 a jako třetí hráč historie postoupil do finále na pěti turnajích Masters v řadě. Jednička světového žebříčku se navíc v neděli může stát prvním, kdo na akcích elitní kategorie získá pět titulů za sebou. Pět finálových účastí na Masters v řadě dosud měli na kontě jen Rafael Nadal a Novak Djokovič, pět trofejí ale získat nedokázali.
V Madridu postoupil Sinner do finále poprvé a zahraje si tak o titul i na posledním z devíti turnajů Masters. Trofej mu vedle Madridu chybí už jen z antuky v Římě, kde ve finále vloni neuspěl. Jeho soupeřem bude druhý nasazený Alexander Zverev z Německa, který přehrál belgické překvapení Alexandera Blockxe 6:2, 7:5. Dvojnásobný šampion je v Madridu ve finále už počtvrté, to se na zdejší antuce v minulosti podařilo jen Nadalovi a Rogeru Federerovi.
Čtyřiadvacetiletý Sinner porazil Filse, čtvrtfinálového přemožitele Jiřího Lehečky, za necelou hodinu a půl a připsal si 350. výhru na okruhu ATP. Milníku dosáhl jako první hráč narozený po roce 2000.
Se Zverevem se Sinner utká už počtrnácté a ve vzájemné bilanci vede 9:4. Osm posledních duelů vyhrál včetně čtyř semifinálových klání na turnajích Masters v řadě v listopadu Paříži a letos v Indian Wells, Miami a Monte Carlu. Na všech pak Ital došel k titulu.
Zvýšíme cla na dovoz aut z EU, oznámil "s potěšením" prezident Trump
Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent.
Konvoj s velrybou Timmy vplul do Severního moře. Nabral směr Norsko
Nákladní člun s velrybou vyproštěnou z mělčiny na severu Německa dnes večer vplul do Severního moře. Jaká bude jeho další cesta, ale není jasné. Původně měl ráno remorkér, který ho táhne, zakotvit v dánském přístavu Hirtshals. Nyní ale nabral severní směr k norskému pobřeží. Osud keporkaka, který se dostal do Baltského moře a několikrát uvázl, poutá řadu týdnů velkou pozornost.
Neskutečná škoda. Češi ztratili dvoubrankový náskok, za konečný direkt mohla i smůla
Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně se Švédskem 3:4 v prodloužení a v sobotu budou hrát o bronz s Lotyšskem od 15:00. Švédsko čeká ve finále domácí Slovensko. Svěřenci trenéra Jana Tomajka v průběhu utkání vedli 3:1, Seveřané ale ve třetí třetině vyrovnali a v čase 69:18 rozhodl o jejich výhře Bosse Meijer.
Babiš bude v Arménii krátce jednat se Zelenským. Do Kyjeva se ale nechystá
Český premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Téma jednání Babiš neupřesnil.
Vězněná íránská nositelka Nobelovy ceny Mohammadíová byla převezena do nemocnice
Vězněná íránská držitelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová byla převezena do nemocnice kvůli akutnímu zhoršení svého zdravotního stavu. S odkazem na její nadaci o tom informuje agentura AP. Nadace Narges Mohammadíové uvedla, že 53letá laureátka Nobelovy ceny byla dvakrát v bezvědomí a měla závažnou srdeční příhodu.