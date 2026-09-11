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Finále US Open: Šok pro Siniakovou, třemi dvojchybami darovala soupeřkám set

Sport
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Sledujte online přenos z finále tenisového US Open mezi párem Kateřina Siniaková - Taylor Townsendová a americkou dvojicí Robyn Montgomeryová - Ashlyn Kruegerová.

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Francouzská policie zajistila okolí bytu v Paříži, kde vznikal plán na další teroristický útok
Francouzská policie zajistila okolí bytu v Paříži, kde vznikal plán na další teroristický útok

„Chybí generál s koulemi, malý puč by nevadil.“ Francie je v šoku z uniklé nahrávky

Francie řeší skandál kolem nahrávky policisty z Carcassonne, který se při noční hlídce pustil s kolegy do rasistických, misogynních a homofobních výpadů. Bývalý člen Národního sdružení (RN) na záznamu uráží lidi tmavé pleti, ženy i homosexuály, nešetří ani francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a mluví také o potřebě státního převratu. Do případu se vložilo i francouzské ministerstvo vnitra.

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