Tenis

"Taylor mě podržela." Siniaková s parťačkou zvládly i těžké chvíle, postup je blízko

Sport ČTK Sport, ČTK
před 52 minutami
Česká tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou porazily na tenisovém Turnaji mistryň v repríze loňského finále 6:4 a 7:6 obhájkyně titulu Gabrielu Dabrowskou z Kanady a Erin Routliffeovou z Nového Zélandu a mají na dosah semifinále.
Podívejte se na sestřih z druhého duelu Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendové. | Video: Canal+ Sport

V prvním setu Siniaková s Townsendovou získaly rozhodující náskok díky brejku na 4:3.

Ve druhé sadě prohrávaly 2:5, ale horkou chvilku zvládly, třemi gamy za sebou vyrovnaly a v tie-breaku poté uspěly 7:3.

Siniaková s Townsendovou vrátily soupeřkám porážku z loňského boje o titul na Turnaji mistryň i z finále letošního US Open.

"Proto jsme se na tenhle zápas hodně připravovaly a studovaly jsme předchozí utkání," prozradila Townsendová.

"Udělaly jsme hodně chyb a jsem moc ráda, že mě Taylor podržela. Na konci už jsme hrály tak, jak si představujeme," pochvalovala si Siniaková, která měla už před dnešním zápasem jistotu, že popáté zakončí rok jako světová jednička, čímž vyrovná rekord Martiny Navrátilové.

Postup česko-americké dvojice mohou ještě dnes v Rijádu zpečetit Maďarka Tímea Babosová a Brazilka Luisa Stefaniová, pokud ve druhém utkání skupiny Liezel Huberové porazí ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.

Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2

Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):

Čtyřhra:

Skupina Liezel Huberové: Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) - Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) 6:4, 7:6 (7:3).

1. Siniaková, Townsendová 2 2 0 4:1 2
2. Dabrowská, Routliffeová 2 1 1 2:2 1
3. Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) 1 0 1 1:2 0
4. M. Andrejevová, Šnajderová (5-Rus.) 1 0 1 0:2 0
 
Mohlo by vás zajímat

Turnaj mistryň: Siniaková s Townsendovou vyhrály v Rijádu i druhý zápas

Turnaj mistryň: Siniaková s Townsendovou vyhrály v Rijádu i druhý zápas

Další "Souboj pohlaví". Ženská jednička Sabalenková se utká s Kyrgiosem, 652. mužem

Další "Souboj pohlaví". Ženská jednička Sabalenková se utká s Kyrgiosem, 652. mužem

Temný mrak nad Coco. Podivné potíže trvají, Američanka opět zaskočila fanoušky

Temný mrak nad Coco. Podivné potíže trvají, Američanka opět zaskočila fanoušky

Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále
Tenis sport Obsah Turnaj mistryň

Právě se děje

před 4 minutami
Z Tokia do New Yorku za hodinu. Japonská cestovní kancelář plánuje lety přes vesmír
Magazín

Z Tokia do New Yorku za hodinu. Japonská cestovní kancelář plánuje lety přes vesmír

Cestování, o kterém jsme dosud jen snili, se snaží proměnit v realitu japonská společnost Nippon Travel Agency.
před 14 minutami
Policie obvinila v kauze zakázek VZP 13 lidí, mimo jiné za úplatkářství
Domácí

Policie obvinila v kauze zakázek VZP 13 lidí, mimo jiné za úplatkářství

Policie v kauze zakázek VZP obvinila 13 lidí. Stíhá je za řadu trestných činů včetně zjednání výhody při zadání veřejné zakázky nebo krácení daní.
před 31 minutami
Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF povede Čech Klement
Domácí

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF povede Čech Klement

Je to poprvé, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce České republiky.
před 35 minutami
Příběh Golema. Kdo je jeho skutečný otec a proč s ním rabi Löw neměl nic společného?
Přehled
Magazín

Příběh Golema. Kdo je jeho skutečný otec a proč s ním rabi Löw neměl nic společného?

Pražský Golem nebyl dílem Maharala (rabi Löwa). Odhalte, jak se zrodil mýtus 19. století, který mylně považujeme za renesanční. Fakta versus fikce.
před 44 minutami
Skvělý úspěch mladých slávistů, Arsenal rozdrtili pěti góly
Fotbal

Skvělý úspěch mladých slávistů, Arsenal rozdrtili pěti góly

Červenobílí v Youth League, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, napravili předchozí prohru v Bergamu a potřetí ze čtyř kol bodovali.
před 46 minutami
Mladí přispívají víc na klima, když vědí, že jejich dar uvidí ostatní, ukázal průzkum
Domácí

Mladí přispívají víc na klima, když vědí, že jejich dar uvidí ostatní, ukázal průzkum

Ochotu mladých lidí finančně přispět na snižování emisí oxidu uhličitého ovlivňuje to, zda vrstevníci uvidí jejich rozhodnutí.
před 52 minutami
"Taylor mě podržela." Siniaková s parťačkou zvládly i těžké chvíle, postup je blízko
2:45
Tenis

"Taylor mě podržela." Siniaková s parťačkou zvládly i těžké chvíle, postup je blízko

Česko-americká dvojice může získat jistotu semifinále na Turnaji mistryň ještě dnes.
Další zprávy