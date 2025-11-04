"Taylor mě podržela." Siniaková s parťačkou zvládly i těžké chvíle, postup je blízko

V prvním setu Siniaková s Townsendovou získaly rozhodující náskok díky brejku na 4:3.
Ve druhé sadě prohrávaly 2:5, ale horkou chvilku zvládly, třemi gamy za sebou vyrovnaly a v tie-breaku poté uspěly 7:3.
Siniaková s Townsendovou vrátily soupeřkám porážku z loňského boje o titul na Turnaji mistryň i z finále letošního US Open.
"Proto jsme se na tenhle zápas hodně připravovaly a studovaly jsme předchozí utkání," prozradila Townsendová.
"Udělaly jsme hodně chyb a jsem moc ráda, že mě Taylor podržela. Na konci už jsme hrály tak, jak si představujeme," pochvalovala si Siniaková, která měla už před dnešním zápasem jistotu, že popáté zakončí rok jako světová jednička, čímž vyrovná rekord Martiny Navrátilové.
Postup česko-americké dvojice mohou ještě dnes v Rijádu zpečetit Maďarka Tímea Babosová a Brazilka Luisa Stefaniová, pokud ve druhém utkání skupiny Liezel Huberové porazí ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.
Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Čtyřhra:
Skupina Liezel Huberové: Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) - Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) 6:4, 7:6 (7:3).
|1.
|Siniaková, Townsendová
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Dabrowská, Routliffeová
|2
|1
|1
|2:2
|1
|3.
|Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.)
|1
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|M. Andrejevová, Šnajderová (5-Rus.)
|1
|0
|1
|0:2
|0