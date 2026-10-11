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Sport

Siniaková popsala bezmoc. Číňanka po výprasku odhalila, co bylo s Češkou špatně

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Fenomenální vítězná série tenisového páru Kateřina Siniaková - Čang Šuaj skončila v pekingském finále. Favorizovaná dvojice, která letos vyhrála všech třináct dosavadních společných zápasů, se stala obětí překvapivé kanadsko-brazilské smršti.

China Open
Kateřina Siniaková a Čang Šuaj na turnaji v Pekingu 2026Foto: REUTERS
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Deblová královna Siniaková měla v Pekingu na dosah další unikátní kousek.

Kdyby se Šuaj celý turnaj vyhrály, v pořadí letošní sezony - takzvaném Race - by se dostaly mezi osm vyvolených párů kvalifikovaných na letošní Turnaj mistryň.

Prestižního podniku by se pochopitelně zůčastnit nemohly, Siniaková se totiž v kalifornském Indian Wells představí po boku své stálé partnerky Američanky Tayor Townsendové, s níž celému pořadí aktuálního ročníku i díky dvěma grandslamovým titulům vévodí.

Fakt, že by si třicetiletá Češka papírově vybojovala účast na WTA Finals se dvěma různými partnerkami, ale dokonale ilustruje její deblovou dominanci.

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V pekingském finále ji nepotvrdila. Siniaková se Šuaj prohrály s dvojicí Gabriela Dabrowská - Luisa Stefaniová po překvapivě jednoznačném průběhu 1:6, 2:6.

„Strašně dobře podávaly. Když někdo servíruje rychlostí 180 kilometrů za hodinu a druhý servis má 160 kilometrů za hodinu, těžko se s tím dá něco dělat, zvlášť když jsou obě velmi dobré na síti,“ uvedla Siniaková po utkání.

„Myslím, že jsme zkusily všechno, ale vždycky nám kousek chyběl. Když navíc hrajete proti soupeřkám, které jsou opravdu ve varu a všechno jim vychází, je velmi těžké něco s tím udělat nebo něco změnit,“ popsala světová jednička bezmoc během finálového výprasku.

Pro Siniakovou a Čang Šuaj šlo o šestý společný turnaj na okruhu WTA.

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Poprvé spolu nastoupily v roce 2024 v čínském Kantonu a hned získaly titul. Letos triumfovaly v Adelaide a v Torontu a nasbíraly úctyhodnou sérii 13 vítězství v řadě.

Navzdory jejímu krutému konci sedmatřicetiletá čínská legenda během slavnostního vyhlášení označila výkon své spoluhráčky Siniakové za „obdivuhodný“.

Prozradila totiž, že se česká hvězda v celém průběhu turnaje potýkala s nemocí. „Moc děkuju partnerce. Cítila se velmi špatně, velmi nemocně, přesto to dotáhla do finále. Jsi úžasná,“ poznamenala.

V Pekingu všeobecně zbožňovaná Čang Šuaj pak pobavila místní publikum, když naznačila, že jsou společně se Siniakovou za porážku vlastně rády.

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Trofej pro poražené finalistky totiž nápadně připomíná trofej Venus Rosewater Dish pro šampionku wimbledonské dvouhry.

Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport

WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.

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