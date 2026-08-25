Siniaková, Patten - Sabalenková, Djokovič 2:1. Češka s Britem otočili zápas
Sledovali jste online přenos z osmifinále smíšené čtyřhry na tenisovém US Open mezi páry Kateřina Siniaková, Henry Patten a Aryna Sabalenková, Novak Djokovič.
Temný výhled pro Pastrňáka. Bostonu se vymstí nynější strategie, soudí analytici
Po katastrofální předminulé sezoně se hokejový Boston zmátořil, letos na jaře už hrál play off. Vedení nyní doufá v pokračující vzestup a nakonec útok na Stanley Cup. Analytici ale tradičnímu klubu předvídají tvrdou srážku s realitou.
Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste
Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.
Česká fantazie! Muchová a Menšík mají grandslamový titul, vyhráli mix na US Open
Čeští tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul.
ŽIVĚ Žena a dítě zemřely po ruském útoku na Černihiv. Ukrajina zaútočila na sklad Wildberries
Nejméně dva lidé přišli o život při ruském útoku na Černihiv na severu Ukrajiny, oznámily ve středu místní úřady. O dvou obětech útoku ukrajinského dronu informoval gubernátor ruské Lipecké oblasti. Ukrajinské drony znovu napadly a zapálily sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tambovské oblasti. Útok potvrdila společnost.
Tohle si na velkofilm nehraje. I proto je Osamělý vlk tak uvěřitelný
Pouhých deset natáčecích dnů stačilo týmu kolem mladého režiséra Ondřeje Veverky a kameramana Kryštofa Tichého k tomu, aby vytvořili snímek o československém druhoválečném stíhači Josefu Františkovi. Autoři si vymysleli vlastní cestu k filmovému dokumentu, která funguje překvapivě dobře.