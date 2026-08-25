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Přenos skončil

Siniaková, Patten - Sabalenková, Djokovič 2:1. Češka s Britem otočili zápas

Sport
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Sledovali jste online přenos z osmifinále smíšené čtyřhry na tenisovém US Open mezi páry Kateřina Siniaková, Henry Patten a Aryna Sabalenková, Novak Djokovič.

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