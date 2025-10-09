Tenis

Siniaková vzdor Američanky ve druhém setu rychle zadusila a je ve čtvrtfinále

před 28 minutami
Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém turnaji ve Wu-chanu do čtvrtfinále. Po úspěšném tažení z kvalifikace neztratila v hlavní soutěži ještě ani set a Ivu Jovicovou z USA ve 3. kole porazila 7:5, 6:3. Její další soupeřkou bude další Američanka, šestá nasazená Jessica Pegulaová.
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková | Foto: Reuters

I svůj 19. zápas vyhrála ve Wu-chanu běloruská tenistka Aryna Sabalenková. Světová jednička a vítězka turnaje z let 2018, 2019 a 2024 porazila ve 3. kole, které se dnes kvůli vedru rozehrálo nejprve jen na centrálním dvorci pod zataženou střechou, Ljudmilu Samsonovovou 6:3, 6:2. Pod střechou si postup do čtvrtfinále zajistila i Pegulaová, která zdolala další Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 7:5, 3:6, 6:3.

Siniaková čekala na přijatelné podmínky pro duel s Jovicovou na venkovním dvorci několik hodin. Vyrovnaný úvodní set získala po necelé hodině díky jedinému úspěšnému brejku v jedenáctém gamu 7:5. Ve druhé sadě si sice na úvod prohrála podání, manko 0:2 ale dokázala hned zlikvidovat a od stavu 3:3 už soupeřce skórovat nedovolila.

Ke svému osmifinálovému zápasu už na kurt nastoupila i česká jednička Linda Nosková. Finalistka předchozího turnaje v Pekingu hraje o místo ve čtvrtfinále s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Vítězku čeká duel se Sabalenkovou.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Siniaková (ČR) - Jovicová (USA) 7:5, 6:3.

 
Siniaková vzdor Američanky ve druhém setu rychle zadusila a je ve čtvrtfinále
