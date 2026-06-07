Siniaková nemohla mluvit, plakala. Sotva se vzchopila, dorazila ji jímavá řeč Američanky

Tenhle pocit jen tak nezevšední. Kateřina Siniaková už je jedenáctinásobnou grandslamovou šampionkou v ženské čtyřhře. Po boku Američanky Taylor Townsendové ovládla česká tenistka po působivém obratu ve druhém setu pařížské Roland Garros a během slavnostního ceremoniálu podlehla silným emocím.
Kateřina Siniaková po svém čtvrtém triumfu na antukovém grandslamu dostala do ruky mikrofon jako první, když ale moderátor vyhlásil její skvostnou bilanci společně s obdivným zvoláním „wow“, čekali fanoušci na slova hrající české legendy marně.
Třicetiletou rodačku z Hradce Králové umlčely emoce. Siniaková se rozplakala a zvládla se jen omluvit: „Promiňte, nějak mi došlo, čeho jsem dosáhla.“
Zachránila ji spoluhráčka Taylor Townsendová, která převzala mikrofon a začala s hodnocením místo Češky.
„Panebože, přesně jsem si říkala, že když bude brečet ona, já začnu taky,“ rozesmála americká tenistka publikum. Zprvu chtěla začít děkováním své české spoluhráčce, když ale uviděla, že se její rozpoložení nelepší, rozhodla se, že ji raději nechá až na konec.
„Je to sedm týdnů, co jsem pryč od svého syna. Hodně jsem toho zmeškala, takže pro mě znamená opravdu moc, že mu můžu tuhle trofej přivézt domů. Doufám, že je na mě pyšný,“ uvedla světová dvojka a maminka pětiletého syna A.J., zatímco si Češka stále otírala uslzené oči.
Rovněž třicetiletá Američanka získala po boku české spoluhráčky svůj třetí grandslamový titul. I tentokrát vyjádřila obrovskou vděčnost za to, že s ní může tvořit tým.
„A Kat, tohle je opravdu zábava,“ zahájila, když konečně nastal čas poděkovat své partnerce.
„Opravdu si užívám, že můžu být vedle tebe, že s tebou můžu sdílet tyhle chvíle. Zesílily jsme své pouto a hrozně mě baví ještě víc poznávat tebe i tvé blízké. Moc ti děkuju, že jsi mojí kamarádkou,“ dojala znovu Siniakovou, která se sotva stihla vzpamatovat.
„Je to třetí titul pro mě, jedenáctý nebo dvanáctý pro tebe, to je fuk, počítáme dál. Jdeme na to,“ zasmála se Townsendová na závěr. Siniaková skutečně získala jedenáctý pohár v dámské čtyřhře, tím dvanáctým je ale vítězství ve smíšeném deblu na Wimbledonu 2025.
Češka Američanku po velkolepé řeči objala a pak se konečně dostalo i na ni.
„Nechtěla jsem mluvit až na konec, ale tady to je,“ glosovala nejprve, jak ji původní plán překopaly emoce.
Siniaková poté poděkovala divákům, kteří na dvorec Philippa Chatriera dorazili ve slušném počtu. „Moc díky, že vás zajímá čtyřhra. Je úžasné hrát před zaplněným hledištěm, děkujeme, že jste vytvořili skvělou atmosféru. Pokračujte v tom a sledujte debl, protože si myslím, že je to zábavná hra,“ uvedla mimo jiné.
„A samozřejmě velké díky mé partnerce,“ pokračovala a Townsendovou si přivinula k sobě.
„Řekla jsi to naprosto perfektně. Moc si užívám naši týmovou práci a to, že jsem tě mohla poznat. Jsem šťastná, že mohu být součástí tvé rodiny,“ dodala.
Siniaková se na závěr obrátila směrem ke svému týmu a poděkovala své rodině. Přešla do češtiny a zaměřila se na svou maminku, která obvykle na její zápasy nejezdí. „Moc děkuji, že jsi to konečně zvládla mami a přijela. Moc děkuji, že stojíte na mé straně, ať se děje cokoli,“ uzavřela česká šampionka.
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