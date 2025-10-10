Tenis

Siniaková nejprve zaskočila favoritku, pak však dostala "kanára" a nakonec prohrála

Sport ČTK Sport, ČTK
před 5 hodinami
Česká tenistka Kateřina Siniaková do semifinále ve Wu-chanu nepostoupila. Ve čtvrtfinále prohrála 6:2, 0:6 a 3:6 s šestou hráčkou světa Američankou Jessicou Pegulaovou.
Podívejte se na sestřih utkání Siniaková - Pegulaová. | Video: CANAL+ Sport

Siniaková, která si místo v hlavní části turnaje musela vybojovat v kvalifikaci, do zápasu vstoupila dobře a favoritku zaskočila. První set získala poté, co soupeřce dvakrát sebrala podání.

Pak ale získala navrch Pegulaová. Ve druhé sadě Siniaková podruhé v ročníku utrpěla "kanára".

Ve třetím setu světová jednička ve čtyřhře přišla za stavu 2:2 o podání a Pegualová už náskok uhájila.

Využila v rozhodující sadě oba své brejkboly, naopak rodačka z Hradce Králové neproměnila ani jeden ze čtyř, které si vypracovala.

Devětadvacetiletou Češku porazila Pegulaová i podruhé v sezoně.

Vítězně naopak pokračuje Siniaková ve čtyřhře. Světová deblová jednička se Storm Hunterovou z Austrálie porazily 6:4, 6:2 Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu a domácí Ťiang Sin-jü a postoupily do semifinále.

V něm může Siniaková narazit na krajanku Lindu Noskovou, která se Slovenkou Rebeccou Šramkovou ve čtvrtfinále nastoupí proti britsko-slovenské dvojici Olivia Nichollsová, Tereza Mihalíková.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Pegualová (6-USA) - Siniaková (ČR) 2:6, 6:0, 6:3.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Djokovič omráčil tenisovou planetu. Přežil jednu z nejšílenějších výměn kariéry

Djokovič omráčil tenisovou planetu. Přežil jednu z nejšílenějších výměn kariéry

Ona ještě prorazí v singlu, věří experti. Siniaková v Číně nečekaně letí žebříčkem

Ona ještě prorazí v singlu, věří experti. Siniaková v Číně nečekaně letí žebříčkem
2:33

Čínská jízda Noskové skončila, porazila ji Rybakinová, Siniaková je ve čtvrtfinále

Čínská jízda Noskové skončila, porazila ji Rybakinová, Siniaková je ve čtvrtfinále
2:33

Nosková - Rybakinová 0:2. Kazachstánka podala neskutečný výkon na servisu

Nosková - Rybakinová 0:2. Kazachstánka podala neskutečný výkon na servisu
Tenis sport Obsah Kateřina Siniaková Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 30 minutami
Švédsko posiluje protidronovou obranu, "nasype" do ní miliardy
Zahraničí

ŽIVĚ
Švédsko posiluje protidronovou obranu, "nasype" do ní miliardy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 53 minutami
Obrazem

Obrazem: "Chvála Bohu, že je konec." Palestinci vítají začátek příměří

Obrazem: "Chvála Bohu, že je konec." Palestinci vítají začátek příměří
Prohlédnout si 10 fotografií
Reportérka televize Al-Džazíra Nour Abu Rokba v živém vstupu, zatímco palestinští záchranáři oslavují zprávu, že prezident USA Donald Trump oznámil dohodu Izraele a Hamásu o první fázi příměří v Gaze.
Muž s palestinskou vlajkou slaví uzavření dohody mezi Izraelem a Palestinci, kterou přivítali podporovatelé Palestinců po celém světě. Na snímku demonstrace v jihoafrickém Kapském Městě.
Aktualizováno před 57 minutami
Klid zbraní platí, potvrdil Izrael. Na podpis dohody má dorazit i Trump
Zahraničí

Klid zbraní platí, potvrdil Izrael. Na podpis dohody má dorazit i Trump

"Vláda právě schválila rámec pro propuštění všech rukojmích - živých i mrtvých," oznámila kancelář šéfa izraelské vlády.
před 1 hodinou
Podivný výskyt medvědů. Prověřte, zda je sem někdo nepřeváží, žádají myslivci úřady
Domácí

Podivný výskyt medvědů. Prověřte, zda je sem někdo nepřeváží, žádají myslivci úřady

Českomoravská myslivecká jednota vyzvala policii a další příslušné orgány, aby důkladně prošetřily údajné výskyty medvědů v Česku z nedávné doby.
Aktualizováno před 1 hodinou

Elektřina v Praze už zase funguje, výpadek v části metropole trval kolem 15 minut

Elektřina opět funguje po celé Praze. Výpadek proudu v části metropole, zejména v oblasti Nového Města, Vinhorad a Nuslí, trval kolem 15 minut. V pátek po poledni to potvrdil mluvčí Pražské…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
O životě s autistou: Psycholožka nám dávala za vinu synovu diagnózu, přiznává otec
Psychoterapie

O životě s autistou: Psycholožka nám dávala za vinu synovu diagnózu, přiznává otec

Když jim lékaři oznámili, že jejich dítě trpí autismem, zbořil se jim celý život. Péče o autistu začala být náročná jak fyzicky, tak i psychicky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Pelta žádá o odklad dnešního nástupu do vězení. Nejspíš příliš pozdě
Domácí

Pelta žádá o odklad dnešního nástupu do vězení. Nejspíš příliš pozdě

Podle Nejvyššího soudu je nepravděpodobné, že by jakékoliv rozhodnutí padlo dřív než po víkendu.
Další zprávy