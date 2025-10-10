Siniaková nejprve zaskočila favoritku, pak však dostala "kanára" a nakonec prohrála

Siniaková, která si místo v hlavní části turnaje musela vybojovat v kvalifikaci, do zápasu vstoupila dobře a favoritku zaskočila. První set získala poté, co soupeřce dvakrát sebrala podání.
Pak ale získala navrch Pegulaová. Ve druhé sadě Siniaková podruhé v ročníku utrpěla "kanára".
Ve třetím setu světová jednička ve čtyřhře přišla za stavu 2:2 o podání a Pegualová už náskok uhájila.
Využila v rozhodující sadě oba své brejkboly, naopak rodačka z Hradce Králové neproměnila ani jeden ze čtyř, které si vypracovala.
Devětadvacetiletou Češku porazila Pegulaová i podruhé v sezoně.
Vítězně naopak pokračuje Siniaková ve čtyřhře. Světová deblová jednička se Storm Hunterovou z Austrálie porazily 6:4, 6:2 Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu a domácí Ťiang Sin-jü a postoupily do semifinále.
V něm může Siniaková narazit na krajanku Lindu Noskovou, která se Slovenkou Rebeccou Šramkovou ve čtvrtfinále nastoupí proti britsko-slovenské dvojici Olivia Nichollsová, Tereza Mihalíková.
Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Pegualová (6-USA) - Siniaková (ČR) 2:6, 6:0, 6:3.
