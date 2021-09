Siniaková na US Open končí, Řekyni Sakkariové nesebrala ani set

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikační skupiny G o postup na mistrovství Evropy 2023 výhrou 1:0 nad Slovinskem. Duel v Českých Budějovicích rozhodl v 89. minutě osmnáctiletý stoper Martin Vitík. Premiéru na lavičce "Lvíčat" si odbyl trenér Jan Suchopárek.

V pondělí se jeho svěřenci znovu na Střeleckém ostrově utkají s Albánií. Dalšími soupeři ve skupině jsou Andorra, Anglie a Kosovo. Na závěrečný turnaj přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž. Jistou účast mají pořadatelské Rumunsko a Gruzie.

Češi začali aktivně, v úvodní čtvrthodině si vypracovali šance Kohút a Ostrák, na slovinského brankáře Türka ale nevyzráli. Poté se dvakrát neprosadil Šulc.

V závěru prvního poločasu si největší příležitost hostů v celém zápase vypracoval Matko, který gólem přispěl k remíze 1:1 v březnovém vzájemném duelu na mistrovství Evropy. Tentokrát se mezi střelce nezapsal, jelikož Kovář jeho přízemní ránu z bezprostřední blízkosti vychytal.

Po změně stran nezměnili skóre Fukala ani Solil. V 82. minutě se k zakončení v české šestnáctce dostal střídající Bosilj, ale těsně přestřelil.

O šest minut později Zlatohlávek poslal míč do vápna na Daňka, jenže Türk jeho pokus vyrazil. Vzápětí se ke střele dostal sám Zlatohlávek, hostující obrana ji ale zblokovala na roh. Z něho se už "Lvíčata" po sparťanské spolupráci prosadila. Vitík si nejvýše vyskočil na Karabcův roh a hlavou zamířil přesně k tyči.

Kvalifikační utkání skupiny G fotbalistů do 21 let v Českých Budějovicích o postup na mistrovství Evropy:

Česko - Slovinsko 1:0 (0:0)

Branka: 89. Vitík. Rozhodčí: Robertson - Carr, MacLeod (všichni Skot.). ŽK: Šulc, Donát - Markuš, Stojinovič, Pavlovič, Tičič, Ačimovič (trenér). Diváci: 1552.

Česko: Kovář - Gabriel (62. Hošek), Vitík, Donát, Fukala - Kaloč, Solil - Ostrák (46. Daněk), Šulc (83. Zlatohlávek), Kohút (46. Karabec) - Fila (71. Sejk). Trenér: Suchopárek.

Slovinsko: Türk - Trontelj, Stojinovič, Zec, Pavlovič - Zabukovnik, Markuš - Matko, Casar (71. Tičič), Koderman (88. Kancilija) - Cipot (71. Bosilj). Trenér: Ačimovič.