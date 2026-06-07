Siniaková může parádní kariéru ještě více pozlatit. Hraje o čtvrtý pařížský titul
Sledujte online přenos z finále tenisového Roland Garros v ženské čtyřhře mezi páry Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová a Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová.
Muž s knírkem už není Putinův kamarád. Někdejšího ruského spojence Kreml zradil
V neděli čekají Arménii důležité parlamentní volby. Politický analytik Mikael Zoljan v rozhovoru vysvětluje, proč může výsledek hlasování ovlivnit nejen vztahy Arménie s Ruskem a Evropskou unií, ale také širší soupeření mezi demokracií a autoritářstvím. Volby podle něj rozhodnou o tom, zda se země vydá cestou dalšího sbližování se Západem, nebo se vrátí do ruské sféry vlivu.
Biomasa z drcených pražců? Zaoráváme do půdy toxický odpad, varuje vnitro v interní zprávě
V poslední době se v Česku objevují případy kontaminace zemědělské půdy toxickými látkami pocházejícími ze spaloven, které se používají jako hnojivo. V interní zprávě na toto riziko při nakládání s nebezpečnými odpady upozornilo ministerstvo vnitra.
ŽIVĚ Křehkému příměří navzdory: Američané zachytili střely mířící na Kuvajt a Bahrajn
Americká armáda sestřelila čtyři íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na íránská radarová stanoviště. Oznámilo to v noci na dnešek velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM).
Kam s Orbánem? Američané mu hledají prestižní post, má mu zajistit nedotknutelnost
Okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa hledá způsob, jak zajistit Viktoru Orbánovi mezinárodní diplomatickou imunitu. Informoval o tom investigativní server VSquare. Klíč k nedotknutelnosti maďarského expremiéra má ležet v prestižní globální instituci.