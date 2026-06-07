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ŽIVĚ

Siniaková může parádní kariéru ještě více pozlatit. Hraje o čtvrtý pařížský titul

Sport

Sledujte online přenos z finále tenisového Roland Garros v ženské čtyřhře mezi páry Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová a Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová.

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Muž s knírkem už není Putinův kamarád. Někdejšího ruského spojence Kreml zradil

V neděli čekají Arménii důležité parlamentní volby. Politický analytik Mikael Zoljan v rozhovoru vysvětluje, proč může výsledek hlasování ovlivnit nejen vztahy Arménie s Ruskem a Evropskou unií, ale také širší soupeření mezi demokracií a autoritářstvím. Volby podle něj rozhodnou o tom, zda se země vydá cestou dalšího sbližování se Západem, nebo se vrátí do ruské sféry vlivu.

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