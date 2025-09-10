Tenis

Siniaková má jistotu. Pojede do Rijádu, s Townsendovou zaútočí na triumf mezi elitou

před 1 hodinou
Kateřina Siniaková se posedmé za sebou kvalifikovala ve čtyřhře na tenisový Turnaj mistryň. Podruhé se prestižní akce na závěr sezony pro osm nejlepších dvojic zúčastní s Američankou Taylor Townsendovou, s níž loni na WTA Finals bojovaly o titul. O jejich jisté účasti informuje televize Canal+, která bude Turnaj mistryň vysílat.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025 | Foto: Reuters

V roce 2021 Siniaková Turnaj mistryň vyhrála s Barborou Krejčíkovou. Dvakrát se stejnou parťačkou byly ještě ve finále, stejně jako s Townsendovou v minulé sezoně. Letos česko-americký pár vybojoval trofej na Australian Open a v Dubaji. Minulý týden zůstaly rodačky z Hradce Králové a Chicaga těsně pod vrcholem na US Open v New Yorku.

Ve dvouhře již mají jistý start v Rijádu Běloruska Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková z Polska. Turnaj mistryň se uskuteční od 1. do 8. listopadu.

