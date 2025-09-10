Siniaková má jistotu. Pojede do Rijádu, s Townsendovou zaútočí na triumf mezi elitou

V roce 2021 Siniaková Turnaj mistryň vyhrála s Barborou Krejčíkovou. Dvakrát se stejnou parťačkou byly ještě ve finále, stejně jako s Townsendovou v minulé sezoně. Letos česko-americký pár vybojoval trofej na Australian Open a v Dubaji. Minulý týden zůstaly rodačky z Hradce Králové a Chicaga těsně pod vrcholem na US Open v New Yorku.
Ve dvouhře již mají jistý start v Rijádu Běloruska Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková z Polska. Turnaj mistryň se uskuteční od 1. do 8. listopadu.
