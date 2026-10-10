Bartůňkovou v semifinále zradil servis. Siniaková bude bojovat o jubilejní titul

Nikola Bartůňková prohrála v semifinále turnaje v Pekingu se světovou pětkou Mirrou Andrejevovou z Ruska 2:6, 2:6. Světová jednička Kateřina Siniaková si na stejném turnaji zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Čang Šuaj, s níž může na okruhu WTA získat třetí letošní a celkově čtvrtý společný titul.
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Nasazené jedničky Siniaková s Čang Šuaj dnes v semifinále porazily 6:4, 6:2 indonésko-novozélandský pár Aldila Sutjiadiová, Erin Routliffeová.
Třicetiletá Siniaková letos posbírala zatím sedm deblových trofejí, dvě s Čang Šuaj a zbývající s Američankou Taylor Townsendovou. S ní v září ovládla také US Open a společně tak v New Yorku zkompletovaly kariérní Grand Slam.
Roli nejlepší současné deblistky potvrzuje rodačka z Hradce Králové také v Pekingu, kde nastupuje po boku zkušené Čang Šuaj. Letos už ovládly turnaje v Adelaide a Torontu.
Jiří Lehečka čtyři dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šanghaji. Portugalského tenistu Nuna Borgese porazil 6:3, 3:6, 6:3. Devatenáctý hráč světového žebříčku potvrdil roli favorita za rovné dvě hodiny.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka v úterý v tokijském finále po vydařeném týdnu marně vzdoroval světové trojce a španělskému obhájci titulu Carlosi Alcarazovi. Předtím vyhrál obě dvouhry v daviscupové kvalifikaci v Praze proti Američanům. A dobře začal i dnes v Šanghaji.
Hned při první možnosti prolomil Borgesovi servis a náskok brejku udržel. Úvodní set uzavřel čistou hrou. Ve druhé sadě naopak Lehečka neudržel podání v šestém gamu a ztrátu 2:4 už nedohnal.
Pak už měl opět navrch. Soupeři za celý zápas nabídl jediný brejkbol a sám proměnil třetí mečbol. Jeho dalším soupeřem bude světová třináctka, Španěl Rafael Jódar.
O postup do 3. kola hraje ještě Dalibor Svrčina, jeho soupeřem je Tomáš Martín Etcheverry z Argentiny.
Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - semifinále: M. Andrejevová (4-Rus.) - Bartůňková (26-ČR) 6:2, 6:2.
Čtyřhra - semifinále: Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) - Sutjiadiová, Routliffeová (Indon./N. Zél.) 6:4, 6:2.
Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (22-ČR) - Borges (Portug.) 6:3, 3:6, 6:3.
Čtyřhra - 1. kolo: Pavlásek, Rikl (ČR) - Arévalo, Pavič (2-Salv./Chorv.) 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 10:7, Nys, Roger-Vasselin (Mon./Fr.) - Nouza, Venus (ČR/N. Zél.) 6:2, 6:4.
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