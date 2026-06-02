Siniaková je v deblovém semifinále a dál útočí na čtvrtý titul z Paříže

Sport,ČTK

Kateřina Siniaková může v Paříži vybojovat trofej již počtvrté.

Kateřina SiniakováFoto: REUTERS
Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily na antuce v Paříži belgicko-slovinskou dvojici Magali Kempenová, Andreja Klepačová 6:1, 6:3.

Čtvrtfinálový duel vyhrály za hodinu a 11 minut. Siniaková může v Paříži vybojovat trofej již počtvrté.

Ve stejné fázi naopak neuspěl Petr Nouza. S Rakušanem Neilem Oberleitnerem nestačili na pátý nasazený pár Andrea Vavassori, Simone Bolelli a prohráli 7:6, 1:6, 6:7. V super tie-breaku Nouza s Oberleitnerem nevyužili dva mečboly a Italové zvítězili 14:12.

Turnajové jedničky Siniaková s Townsendovou postoupily do prvního společného semifinále na Roland Garros. Vloni vypadly ve čtvrtfinále.

Třicetiletá Češka na pařížské antuce triumfovala v letech 2018 a 2021 s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou. Celkově Siniaková bojuje o jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.

"Určitě máme radost. Nebylo to jednoduché. Věděly jsme, že máme navrch a když budeme hrát náš tenis, tak jsme lepší. Jsem moc ráda, že jsme takhle hrály a vyhrály ve dvou setech," řekla českým novinářům Siniaková.

Česko-americká dvojice, která před Roland Garros triumfovala na turnajích v Indian Wells, Miami a Madridu, vybojovala 21. vítězství z posledních 22 zápasů, do nichž nastoupila. V semifinále se utká s kanadsko-brazilským párem a nasazenými čtyřkami Gabrielou Dabrowskou a Luisou Stefaniovou.

Siniaková s Townsendovou měly čtvrtfinálové utkání většinu času pod kontrolou. První set získaly díky třem brejkům, ve druhé sadě otočily vývoj ze stavu 1:3. Proměnily první mečbol.

"Bylo to takové repete z loňska. Tehdy jsme hrály také čtvrtfinále pod střechou. Ten kurt mi přijde hrozně mokrý. Nevím, jestli se to takhle sejde, že předtím pršelo. Kurt je mokrý, klouže a míče jsou po pěti sekundách špinavé. Podmínky tedy byly jiné," uvedla Siniaková.

Sedmadvacetiletý Nouza nevyužil šanci probojovat se premiérově do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále vypadl letos i na Australian Open, kde hrál s krajanem Patrikem Riklem. S Oberleitnerem hrál třetí společný turnaj.

Česko-rakouská dvojice se proti předloňským finalistům Vavassorimu a Bolellimu ujala vedení díky úspěšnému tie-breaku (9:7). Ve druhé sadě ale favorité po dvou brejcích srovnali.

Třetí sada dospěla do super tie-breaku, v němž Nouza s Oberleitnerem nedotáhli vedení 3:0, ale také smazali manko 4:7. Následně ale nevyužili dva mečboly a po pokažené smeči Oberleitnera se Italové ujali vedení 13:12. Duel poté na servisu ukončili.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):

Muži:

Čtyřhra - čtvrtfinále: Bolelli, Vavassori (5-It.) - Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) 6:7 (7:9), 6:1, 7:6 (14:12).

Ženy:

Čtyřhra - čtvrtfinále: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Klepačová, Kempenová (Slovin./Belg.) 6:1, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo: Žoldáková (ČR) - Prestonová (15-USA) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

