Siniaková jde po čtvrté trofeji z Paříže, s Američankou smetly semifinálové soupeřky

Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily na antuce v Paříži kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová 6:0, 6:1. Patnáctiletá Jana Kovačková na Roland Garros vypadla v semifinále juniorky .
Siniaková může v Paříži vybojovat trofej již počtvrté. Poprvé bude hrát finále French Open s Townsendovou.
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Kovačková prohrála s budoucí krajankou
Česká naděje Kovačková podlehla na pařížské antuce o dva roky starší Alise Okťabrjovové 7:5, 4:6, 3:6.
Ruská rodačka, která se v příštích dnech stane českou reprezentantkou a bude oficiálně nastupovat se jménem Okťabreva, zvítězila po dvou hodinách a patnácti minutách.
Kovačková po zisku prvního setu nedotáhla proti turnajové dvanáctce k úspěchu vedení 2:0 ve druhé sadě a nenavázala na úspěchy krajanek z minulých ročníků.
Před dvěma lety hrály finále juniorky v Paříži Tereza Valentová s Laurou Samson, v roce 2022 soutěž ovládla Lucie Havlíčková a rok před ní také Linda Nosková.
Okťabrjovová, která je kolegyní Kovačkové z TK Sparta Praha, bude v příštích dnech také reprezentantkou Česka.
Ačkoliv na Roland Garros startuje "bez vlaječky", zástupci klubu dnes média informovali o tom, že hráčka již splnila prakticky všechny formální náležitosti, vlastní písemné potvrzení a v polovině června má složit slib.
"Alisa žije od dvou let v Česku, odmalička chodí do našeho klubu, začínala ve čtyřech letech v tenisové školičce, kde se tenis naučila a vypracovala se postupně na současnou úroveň. Proto jsme ji maximálně podporovali a pomáhali při její snaze získat české občanství, což byl logický krok v jejím životě. Tato žádost je dnes již kompletně vyřízena," řekl ředitel TK Sparta Praha Miroslav Malý.
Ve finále juniorského Roland Garros narazí 309. hráčka světového žebříčku na nasazenou dvojku Sin-žan Sun z Číny.
"Jsem rád, že se Alise daří. Argument, že je vynikající tenistka, která bude úspěšně reprezentovat zemi, kde odmala žije a naučila se hrát tenis, byl jedním ze silných při komunikaci se státními orgány v procesu schvalování její žádosti," doplnil Malý.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Ženy:
Čtyřhra - semifinále: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Dabrowská, Stefaniová (4-Kan./Braz.) 6:0, 6:1.
Juniorky:
Dvouhra - semifinále: Okťabrjovová (12-Rus.) - J. Kovačková (4-ČR) 5:7, 6:4, 6:3.
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