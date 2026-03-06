Jak to Siniaková udělala? Po její parádě komentátor ztratil zábrany, smál se i křičel

Kateřina Siniaková je zpět v akci a v Indian Wells hned udělala dojem. Na takzvaném "pátém grandslamu" v kalifornské poušti se od české tenistky čeká primárně útok na deblový titul po boku Taylor Townsendové. V noci na pátek ovšem Češka působivě vstoupila do turnaje v singlu. Po obratu vyřadila domácí šampionku a některé její údery obletěly sociální sítě.
Hrozivý vstup do zápasu Kateřinu Siniakovou nezlomil. S vítězkou Australian Open z roku 2020 Američankou Sofií Keninovou prohrávala v prvním setu rychle 0:5, první sadu pak ztratila jednoznačným poměrem 1:6.
Jenže ve druhém se zvedla, po výsledku 6:4 srovnala stav a v rozhodujícím dějství už dominovala: 6:1.
Devětadvacetiletá Češka dokázala otočit duel z nepříznivého stavu 0:1 na sety poprvé od roku 2022 a prohloubila krizi Keninové, která si připsala už šestou porážku v řadě.
Výkon Siniakové si ale vysloužil pozitivní reakce z tenisového světa. Především ve třetím setu jedenáctinásobná deblová grandslamová vítězka na kurtu kouzlila a předvedla hned několik úderů hodných potlesku.
Za stavu 3:1 dokázala Češka bravurně reagovat na povedený kraťas Keninové. K míčku se po rychlém sprintu dostala až v posledním možném okamžiku, natáhla ruku a přehodila jej těsně za síť. Američanka zkusila podobný kousek, míček ale těsně zahrát nestihla.
„Ou, jak to udělala, jak se tam mohla dostat? Napjala snad všechny svaly v těle. Tohle byl nádherný dropshot,“ rozplýval se komentátor zápasu v oficiálním přenosu WTA.
Za pár minut přišel snad ještě lepší kousek.
Siniaková se ve výměně dostala do ofenzivy, Keninová se ale ubránila precizním lobem, který dopadl až na základní čáru. Češka se ve výměně udržela, jenže se ocitla pod enormním tlakem soupeřky. První drtivý forhend vrátila jen tak tak, druhý už měl být jen formalitou.
Jenže Siniaková dobře predikovala směr útoku soupeřky, vydala se na druhou stranu kurtu a parádním křížným bekhendem z plného běhu šokovanou soupeřku prohodila.
To už se komentátor neudržel.
„Ouuuu, tohle je úder večera!“ křičel nadšením. Na další slova se ani nezmohl. „Báječné,“ dodal jen a smíchem vyjádřil, čeho byl právě svědkem.
„Houdiniho únik na kurtu číslo 1,“ psali pořadatelé.
Siniaková v Indian Wells obhajuje loňské třetí kolo. Její další soupeřkou bude v sobotu další bývalá grandslamová finalistka Leylah Fernandezová z Kanady. V ten samý den vstoupí současná třetí hráčka deblového žebříčku i do turnaje ve čtyřhře. Po boku Townsendové vyzve pár složený z Britky Emmy Raducanuové a Rumunky Eleny Ruseové.
Americké šlágry na CANAL+ Sport
Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.