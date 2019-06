Siniaková chce v Paříži ještě dál. Proti její odvaze stojí syndrom velkého vítězství

před 28 minutami

Kateřina Siniaková a její euforie po postupu do prvního osmifinále na grandslamu. | Foto: Reuters

Čtyři měsíce se trápila. Jejím maximem na turnajích byla druhá kola. Na antuce se ale česká tenistka Kateřina Siniaková vzpamatovala a na grandslamovém French Open nasála do hlavy bezbřehé sebevědomí.

V pondělí dopoledne Siniaková znovu v krátkém časovém sledu vykročí do arény Suzanne Lenglenové. Po postupu přes světovou jedničku do prvního grandslamového osmifinále kariéry absolvuje další výzvu.

Znovu plná odhodlání. A s ještě silnější vírou ve vlastní schopnosti.

"Doufám, že tohle ode mě ještě nebyl konec a svůj nejlepší tenis tady v Paříži ještě ukážu," prohlásila odvážně po jasné výhře nad Japonkou Naomi Ósakaovou.

V cestě mezi osm nejlepších tenistek stojí Američanka Madison Keysová. Další ranařka. Další hráčka, na kterou by Siniaková mohla znát úspěšný recept.

Před minulým duelem jí bylo jasné, že Ósakaovou nemůže přehrát agresivitou. A tak se snažila dostat soupeřku do delších výměn, držet ji za základní čárou, nedarovat jednoduché body, nutit ji ke stále riskantnějším úderům, ze kterých pak pramenily chyby.

Proti čtrnácté hráčce světového žebříčku, finalistce US Open 2017 a pařížské semifinalistce z loňska, by to nemělo být diametrálně jiné.

"Určitě je ten soupeř podobný. Pokud Katka dodrží nastavenou taktiku a bude pracovat celý zápas, tak určitě může znovu vyhrát," tvrdí v rozhovoru pro ČTK její otec a trenér v jedné osobě Dmitrij Siniakov. Své dceři věří.

Čtvrtfinále Roland Garros v žádném případě není nedobytnou metou. Keysová - podobně jako Ósakaová - zatím v průběhu turnaje rozhodně nepůsobila suverénním dojmem.

V prvním kole sice snadno vyprovodila Rusku Rodinovovou, v dalších dvou utkáních se ale na postup natrápila proti soupeřkám ze druhé světové stovky. Keysovou pořádně zaměstnaly Australanka Honová i Ruska Blinkovová.

Siniaková a její specifický styl hry by pro čtyřiadvacetiletou rodačku z Rock Islandu v Illinois patrně neměly být příjemnou záležitostí. Porovnání nicméně prozatím neexistuje. Siniaková a Keysová v pondělí odehrají svůj vůbec první vzájemný zápas.

"Je to další těžká hráčka, velmi agresivní, velký servis. Myslím si, že do toho taky bude chodit," potvrdila třiadvacetiletá Češka v Paříži, že na druhé straně dvorce očekává podobnou protivnici, jakou byla japonská královna.

Výsledky Keysové na antuce však přece jen vzbuzují větší respekt.

Američanka letos vyhrála turnaj v Charlestonu a loni na Roland Garros zůstala těsně před branami finále. V Paříži před rokem porazila ve třetím kole Ósakaovou ve dvou setech, podobně jako letos Siniaková. Na rozdrcených cihlách se přece jen pohybuje lépe a lépe také chápe specifika nejpomalejšího povrchu.

Nebezpečím pro českou tenistku také může být syndrom velkého vítězství. Něco takového je na grandslamech k vidění pravidelně. Hráčka, která vyřadí výraznou favoritku, v následujícím utkání nedokáže udržet výkonnostní laťku v dostatečné výši. Velká očekávání ji semelou.

Podle Siniakova by to ale neměl být problém jeho svěřenkyně.

"Já si myslím, že to není tak těžké zůstat při zemi a pracovat dál. Už na nějakých vrcholech byla, už nějaké turnaje vyhrála, jak v deblu, tak v singlu," připomíná. Zároveň ale varuje před pomíjivostí tenisového úspěchu. "Každý den se něco mění, každý den je jiný. Včera vyhrála, zítra se to nemusí povést."

Osmifinálová bitva mezi Siniakovou a Keysovou začne krátce po 11. hodině. Sledovat ji můžete v online reportáži na Aktuálně.cz.