Siniaková častovala Rusku hláškami, slavný trenér schytal drzý komentář

Kateřina Siniaková po senzační výhře a debaklu uštědřeném favorizované Ukrajince Dajaně Jastremské sehrála v australském Adelaide další kvalitní duel. Do velkých problémů dostala hvězdnou Rusku Dianu Šnajderovou.
Siniaková v rozpáleném australském Adelaide odehrála zápas připomínající střelnici.
Ruskou favoritku dokázala po prvním setu ztraceném jasným poměrem 1:6 obdivuhodně zaskočit. Ve druhém dominovala 6:2, dramatické třetí dějství ale nakonec po velkém boji ztratila 5:7 a do čtvrtfinále neprošla.
V téměř dvouhodinové bitvě nasázela 23 vítězných míčů, Šnajderová o tři více. Výraznější rozdíl byl v nevynucených chybách. Zatímco Ruska se mýlila ve 29 případech, číslo české tenistky vystoupalo až na 44.
Ve třetím setu přitom napětí na kurtu sílilo. Naštvaná Šnajderová vsadila na totální agresivitu a nakonec jí tato taktika vyšla. Siniaková několikrát hlasitě vyjádřila frustraci a zajímavé průpovídky měla i směrem k soupeřce.
„Ona je na…ná, a stejně jí to tam padá!“ čertila se například, když se začínalo zdát, že jí vypjatý duel protéká mezi prsty.
V posledních dvou gamech uhrála světová deblová jednička pouze jediný fiftýn. Když spálila return po druhém servisu za stavu 5:6 a 0:30, rezignovaně mrštila raketu k zemi. Za chvíli už 23. hráčce aktuálního žebříčku gratulovala u sítě.
Šnajderová pak Siniakovou ocenila v rozhovoru: „Je to velmi záludná soupeřka, hrála opravdu skvěle. Momentum se strašně rychle měnilo. Nemohla jsem toho moc dělat, jen držet soustředění a nebýt moc negativní. Nakonec se to povedlo,“ prohlásila vítězka.
Následně pobavila publikum a svého slavného trenéra uvedla do rozpaků. Po otázce na to, zda Saschu Bajina poslouchá, odpověděla: „Ne vždycky. Je to tak padesát na padesát.“
Bývalý trenér Karolíny Plíškové po drzém komentáři raději schoval hlavu do dlaní a neubránil se smíchu.
Do čtvrtfinále na turnaji kategorie WTA 500 nepostoupila ani Tereza Valentová, jejíž zajímavá cesta turnajem skončila na raketě loňské šampionky Australian Open, Američanky Madison Keysové. Markéta Vondroušová do svého utkání vůbec nenastoupila.
Radovat se ale mohl Tomáš Macháč. Čech splnil roli favorita a bez problémů přehrál Francouze Quentina Halyse.
Jakub Menšík porazil ve svém úvodním utkání v Aucklandu 6:1, 3:6, 6:3 Srba Hamada Medjedoviče a postoupil do čtvrtfinále.
Start sezony na CANAL+ Sport
WTA Tour se znovu rozjíždí a vy ji i nadále můžete sledovat na CANAL+ Sport. Všechny pětistovky a tisícovky, všechny zápasy českých a slovenských tenistek v přímých přenosech. Začínáme podniky v Brisbane a Adelaide.
Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):
Muži (dotace 700.045 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Macháč (8-ČR) - Halys (Fr.) 6:4, 6:2, Paul (2-USA) - Opelka (USA) 6:4, 6:4, Munar (Šp.) - F. Cerúndolo (3-Arg.) 3:6, 7:5, 6:4, Humbert (Fr.) - Griekspoor (4-Niz.) 6:4, 6:1, Vacherot (5-Mon.) - Kokkinakis (Austr.) bez boje, Davidovich (1-Šp.) - Hijikata (Austr.) 6:3, 6:2.
Čtyřhra - čtvrtfinále: Roger-Vasselin, Nys (7-Fr./Mon.) - Vocel, Macháč (ČR) 2:6, 7:6 (7:5), 13:11.
Ženy (dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Keysová (2-USA) - Valentová (ČR) 6:4, 6:1, Birrellová (Austr.) - Vondroušová (ČR) bez boje, Šnajderová (9-Rus.) - Siniaková (ČR) 6:1, 2:6, 7:5, Cristianová (Rum.) - Kasatkinová (Austr.) 6:4, 6:0, Navarrová (6-USA) - Putincevová (Kaz.) 6:1, 6:4, Jointová - Tomljanovicová (obě Austr.) 0:2 skreč.
Čtyřhra - čtvrtfinále: Čang Šuaj, Siniaková (2-Čína/ČR) - Babosová, Fernandezová (Maď./Kan.) 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 10:6.
Tenisový turnaj mužů v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 700.045 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Menšík (3-ČR) - Medjedovič (Srb.) 6:1, 3:6, 6:3, Marozsán (Maď.) - Ruud (2-Nor.) 6:4, 6:4.