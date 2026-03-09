Přeskočit na obsah
Sport
ŽIVĚ

Siniaková - Andrejevová. Parádní úvod, Češka hned bere obhájkyni servis

Sport

Sledujte online přenos z utkání 3. kola tenisového turnaje v Indian Wells mezi Kateřinou Siniakovou a Mirrou Andrejevovou z Ruska. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.

Nejnovější
Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto z předvolební kampaně, 7. března 2026.

ŽIVĚ Orbán žádá pozastavení protiruských sankcí, plánuje tak vyřešit rostoucí ceny ropy

Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí podle agentury Reuters řekl, že požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něj nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku. Orbán také v Maďarsku zavede cenové stropy u benzinu a nafty, platit budou pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

ŽIVĚ Špatné a provokativní kroky. Erdogan se kvůli raketě nad Tureckem pustil do Íránu

Severoatlantická aliance v pondělí zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tiskových agentur NATO v Turecku tímto způsobem zasahovalo už podruhé během nynějšího válečného sporu. Írán podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana navzdory varování nadále podniká extrémně špatné a provokativní kroky, které ohrožují přátelské vztahy s Tureckem.

