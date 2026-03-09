Siniaková - Andrejevová. Parádní úvod, Češka hned bere obhájkyni servis
Sledujte online přenos z utkání 3. kola tenisového turnaje v Indian Wells mezi Kateřinou Siniakovou a Mirrou Andrejevovou z Ruska. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
Ředitel Krkonošského národního parku končí. Ministr Červený ho po dohodě odvolal
Šéfem Správy Krkonošského národního parku už nebude Robin Böhnisch. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ho z funkce odvolal. Mělo se tak stát po vzájemné dohodě, uvedli v pondělí zástupci ministerstva a Správy Krkonošského národního parku. Böhnisch byl ředitelem parku od ledna 2018.
Střed Spojených států od čtvrtka zasáhlo 18 tornád. Vyžádaly si nejméně osm obětí
Nejméně osm lidí zemřelo při 18 tornádech, která od čtvrtka do soboty zasáhla střed USA od Michiganu po Oklahomu. Desítky dalších lidí utrpěly zranění, informovaly v pondělí americké úřady, které citoval zpravodajský server The Guardian.
ŽIVĚ Orbán žádá pozastavení protiruských sankcí, plánuje tak vyřešit rostoucí ceny ropy
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí podle agentury Reuters řekl, že požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něj nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku. Orbán také v Maďarsku zavede cenové stropy u benzinu a nafty, platit budou pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou.
ŽIVĚ Špatné a provokativní kroky. Erdogan se kvůli raketě nad Tureckem pustil do Íránu
Severoatlantická aliance v pondělí zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tiskových agentur NATO v Turecku tímto způsobem zasahovalo už podruhé během nynějšího válečného sporu. Írán podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana navzdory varování nadále podniká extrémně špatné a provokativní kroky, které ohrožují přátelské vztahy s Tureckem.
Muchová nedala šanci Ružičové a je v Indian Wells v osmifinále
I potřetí si Karolína Muchová zahraje na tenisovém turnaji v Indian Wells minimálně osmifinále.