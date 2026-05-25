Šílenství Valentové? Český supertalent musel uznat, že tohle nebylo úplně normální

Tenistka Tereza Valentová startovala na Roland Garros s antibiotiky, po dnešní porážce v 1. kole s Polkou Magdou Linetteovou 7:5, 4:6, 6:7 novinářům řekla, že neměla jistotu, zda vůbec do utkání nastoupí. Poté, co ji v posledních týdnech trápily bolesti břicha, jí účast v Paříži rozmlouvala i rodina.
Devatenáctiletá hráčka svedla nakonec takřka tříhodinovou bitvu, a přestože v ní neuspěla, byla na sebe pyšná.
"Vůbec jsem neměla nastoupit. Bylo strašné vedro, já v posledních dnech maturovala a nehrála. Ležela jsem v horečkách, jezdila jsem po vyšetřeních. Přiletěla jsem před dvěma dny, v sobotu jsem si zahrála hodinu a po ní nikdo z mého týmu nečekal, že zvládnu hrát třeba dvě hodiny. A nakonec jsem hrála tři hodiny ve třiceti stupních. Jsem úplně vyřízená," uvedla Valentová.
Třiačtyřicátá hráčka světa podlehla o 15 let starší Linetteové až v super tie-breaku třetí sady. Dotáhla v něm manko 1:5 a za stavu 7:9 odvrátila dva mečboly. Při třetím však už neuspěla.
"Strašně to mrzí, ale dala jsem do zápasu úplně všechno, co ve mně bylo. Můžu říct, že jsem na sebe pyšná, jak jsem to zvládla, protože to fakt nebylo lehké období. Ještě ke všemu mám antibiotika. Nebylo mi doporučeno hrát, ale pro tenis udělám všechno. Doufám, že mě to teď neskolí a budu v klidu," přála si Valentová.
Start na Roland Garros si prosadila i navzdory opačným doporučením. "Když jsem to říkala doktorům, divili se mi. Hrozila mi operace slepáku, pak zjišťovali, jestli nemám Crohnovu nemoc. Do poslední chvíle se nevědělo, co mi je. Jsem prostě blázen, ale to asi musíte být, když chcete být úspěšný. Rodiče říkali, že nechtějí, abych hrála. Měla jsem sem jet se odhlásit a vzít si půlku prize money. Ale já to chtěla zkusit. O to mě víc mrzí, že to dopadlo takhle," uvedla Valentová.
Finalistka loňského turnaje v Ósace měla potíže už od turnaje v Madridu na konci dubna.
"Už tam jsem měla horečky a nastoupila jsem. Ve Francii mi bylo trochu líp. Pak jsem jela Řím, kam jsem jet neměla, protože jsem maturovala. V pátek jsem dělala ústní zkoušku, odmaturovala jsem, ale v noci jsem pak vůbec nespala. Už když jsem šla na maturitu, měla jsem zimnici a pak jsem zase lehla. Byly tam horečky, zimnice, křeče do břicha. Řešilo se, co mi je, protože jsem tři noci nespala. Pak mi nasadili antibiotika a ta pomohla," líčila Valentová.
Nakonec se ukázalo, že měla v břiše zánět. "Slepák to nebyl, protože to bych musela na operaci hned a té jsem se hodně bála. Výsledky na Crohnovu nemoc mi taky vyšly negativně. Měla jsem velký zánět v břiše. Měla jsem tam různé tekutiny, oteklé uzliny. To mě trápilo," řekla Valentová.
V náročném období absolvovala česká tenistka i maturitu, kterou zvládla.
"Nebyly to samé jedničky, ale ani samé čtyřky. Teď už se můžu soustředit jen na tenis. Bylo to ale nejhorší období, co jsem zažila. Oddechnu si, potrénuju a co nejlíp se připravím na trávu. Progres je vidět, ale pořád je hrozně moc prostoru pro zlepšování," prohlásila Valentová.
ŽIVĚ USA buď dosáhnou dobré dohody, nebo se s Íránem vypořádají jiným způsobem, řekl Rubio
USA chtějí podle Marca Rubia, amerického ministra zahraničí, dát šanci diplomacii. Pokud však nedosáhnou dohody, jsou připraveny se s Íránem vypořádat i jiným způsobem. Vyjednávání s Íránem postupuje řádně a konstruktivně, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump. Americkým vyjednavačům ale zároveň řekl, aby s dohodou nespěchali, protože čas je na straně Washingtonu.
„Stačí tři hráči a zápas je prodaný.“ Reportérka ČT odhaluje zákulisí fotbalové mafie
Korupce, ovlivňování zápasů a sázkařské skupiny napojené na zahraničí. Investigativní reportérka Adéla Paclíková ve Spotlightu Aktuálně.cz popisuje, jak funguje systém manipulací v českém fotbale a proč se už řadu let opakují podobné kauzy. „Fotbal se toho asi nikdy úplně nezbaví,“ říká.
Česko zůstává v sevření horkého a suchého počasí, mírně ochladit se má až ve čtvrtek
V Česku bude tento týden převážně slunečno, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Meteorologové očekávají malé množství srážek ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na webu a sociální síti X. V souvislosti s aktuálním počasím zmiňuje klimatickou změnu.
AI naslouchá velrybám. Vědci věří, že jsme blízko překladu zvířecí řeči
Ještě před několika lety by podobné tvrzení znělo spíš jako science fiction. Dnes na rozluštění zvířecí komunikace pracují lingvisté, biologové, odborníci na umělou inteligenci i kryptografové. A největší technologické firmy i neziskové organizace otevřeně mluví o tom, že otázka už nestojí „zda“, ale „kdy“ lidé zvířecí řeči porozumí.
Letadlo aerolinek EasyJet muselo nouzově přistát kvůli powerbance v kufru
Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurghady do Londýna muselo před týdnem nouzově přistát v Římě. Důvodem bylo zjištění, že v zavazadle jednoho z cestujících uloženém v nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení. Uvedl to v pondělí web zpravodajské televize BBC.