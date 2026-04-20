20. 4. Marcela
„Šílené, v jiném sportu se tohle neděje.“ Americká hvězda si rýpla do Sinnerovy odměny

Miroslav Harnoch

Je to věčné tenisové téma. Odměny na turnajích rostou, ale pořád ne dost, aby to v očích hráčů reflektovalo úsilí, které na kurtu předvádějí. Bývalý americký tenista John Isner nyní upozornil na fakt, že o výdělky přichází i aktuální světová jednička Ital Jannik Sinner.

Jannik Sinner Foto: REUTERS
V době, kdy se to v médiích hemží zprávami o tom, jak se ty největší tenisové turnaje sezony předhání, který rozdělí účastníkům rekordní částku, tenhle detail zapadá.

Když si italský hegemon ATP došel pro trofeje v Indian Wells a Miami, málokoho napadlo, že oproti předchozím šampionům vlastně tak trochu zchudl.

„Když jsem vyhrál Miami v roce 2018, vyhrál jsem víc peněz než Sinner v letošním roce. Na turnajích Masters šly odměny pro šampiony rapidně dolů,“ upozornil Isner, někdejší osmý hráč světa, v podcastu Nothing Major Podcast.

Pořadatelé sice všeobecně zvyšují prize money pro hráče, ovšem spíš pro ty, kteří se dostanou do prvních kol.

Šampionům výdělky klesají. Kromě Indian Wells a Miami snížili odměny vítězům ještě pořadatelé Masters v Madridu, Šanghaji a Paříži.

„Oproti roku 2018 vyhraje šampion o téměř 200 tisíc dolarů méně. To je šílené, absurdní, žádný jiný sport to takhle nemá. Vážně směšné,“ zlobí se Isner.

Šampion na některém z podniků Sunshine Duble si před osmi lety přišel na 1 340 860 dolarů, nyní Sinner inkasoval před zdaněním 1 151 380 dolarů, tedy v přepočtu asi 23 800 000 korun.

Před týdnem si titulem v Monte Carlu ale mírně polepšil, tam se od roku 2018 zvedla odměna pro vítěze zhruba o 40 tisíc eur. Sinner tak vyhrál 974 370 eur, tedy asi 23 700 tisíc korun.

Nejlepší tenisté světa dlouhodobě bojují za navyšování odměn s tím, jak rostou ceny vysílacích práv a celkové výdělky organizátorů turnajů.

„Vidím na pořadatelích snahu s tím něco udělat. Ale když započtete inflaci, tak je to úplně jiné téma a k dokonalosti mají odměny ještě pořád daleko,“ nechal se nedávno slyšet například Srb Novak Djokovič.

Související
Mohlo by vás zajímat
Iran War

ŽIVĚ Porušili jste příměří, zuří Teherán. USA ukázaly záběry mariňáků, kteří obsadili íránskou loď

Velení íránských ozbrojených sil obvinilo Spojené státy z porušení příměří střelbou na jednu z íránských obchodních lodí v Ománském zálivu a slíbilo odvetu. Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Osud pondělního jednání obou znepřátelených stran v Islámábádu je nejistý.

Zemětřesení, ilustrační foto

Japonsko zasáhlo zemětřesení, tamní média už spatřila vlny tsunami

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, uvedly podle agentur místní úřady. Japonská meteorologická služba vydala varování před až třímetrovými vlnami tsunami. Zemětřesení bylo podle agentury AFP tak silné, že otřáslo i výškovými budovami v Tokiu, vzdáleném stovky kilometrů.

