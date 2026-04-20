„Šílené, v jiném sportu se tohle neděje.“ Americká hvězda si rýpla do Sinnerovy odměny

Je to věčné tenisové téma. Odměny na turnajích rostou, ale pořád ne dost, aby to v očích hráčů reflektovalo úsilí, které na kurtu předvádějí. Bývalý americký tenista John Isner nyní upozornil na fakt, že o výdělky přichází i aktuální světová jednička Ital Jannik Sinner.
V době, kdy se to v médiích hemží zprávami o tom, jak se ty největší tenisové turnaje sezony předhání, který rozdělí účastníkům rekordní částku, tenhle detail zapadá.
Když si italský hegemon ATP došel pro trofeje v Indian Wells a Miami, málokoho napadlo, že oproti předchozím šampionům vlastně tak trochu zchudl.
„Když jsem vyhrál Miami v roce 2018, vyhrál jsem víc peněz než Sinner v letošním roce. Na turnajích Masters šly odměny pro šampiony rapidně dolů,“ upozornil Isner, někdejší osmý hráč světa, v podcastu Nothing Major Podcast.
Pořadatelé sice všeobecně zvyšují prize money pro hráče, ovšem spíš pro ty, kteří se dostanou do prvních kol.
Šampionům výdělky klesají. Kromě Indian Wells a Miami snížili odměny vítězům ještě pořadatelé Masters v Madridu, Šanghaji a Paříži.
„Oproti roku 2018 vyhraje šampion o téměř 200 tisíc dolarů méně. To je šílené, absurdní, žádný jiný sport to takhle nemá. Vážně směšné,“ zlobí se Isner.
Šampion na některém z podniků Sunshine Duble si před osmi lety přišel na 1 340 860 dolarů, nyní Sinner inkasoval před zdaněním 1 151 380 dolarů, tedy v přepočtu asi 23 800 000 korun.
Před týdnem si titulem v Monte Carlu ale mírně polepšil, tam se od roku 2018 zvedla odměna pro vítěze zhruba o 40 tisíc eur. Sinner tak vyhrál 974 370 eur, tedy asi 23 700 tisíc korun.
Nejlepší tenisté světa dlouhodobě bojují za navyšování odměn s tím, jak rostou ceny vysílacích práv a celkové výdělky organizátorů turnajů.
„Vidím na pořadatelích snahu s tím něco udělat. Ale když započtete inflaci, tak je to úplně jiné téma a k dokonalosti mají odměny ještě pořád daleko,“ nechal se nedávno slyšet například Srb Novak Djokovič.
