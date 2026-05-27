27. 5. Valdemar
„Šílené scény.“ Menšík se po brutální bitvě nezvedal ze země, na pomoc čekal dlouho

Aleš Vávra
Bláznivý zápas s ještě bláznivějším zakončením viděli fanoušci na pařížském kurtu číslo 6. Jakub Menšík a Mariano Navone sehráli v extrémním počasí drama, jaké se jen tak nevidí. Český tenista nakonec pětisetovou bitvu vydřel a postupem do 3. kola vylepšil své maximum na grandslamovém Roland Garros. Na konci zápasu přitom sotva chodil a po mečbolu museli do akce zdravotníci.

Jakub Menšík na Roland Garros 2026Foto: REUTERS
Po 4 hodinách a 41 minutách urputného boje proměnil Jakub Menšík drtivým forhendem svůj sedmý mečbol. Hned jak udeřil do míčku, skácel se k zemi. Dlouho se z ní nezvedal a gestikuloval, že nemůže vstát. Cloumaly s ním křeče, držel se za hlavu, na pomoc ale čekal dlouhé minuty.

Zprvu za ním zašel pouze poražený Argentinec. Svému ležícímu přemožiteli podal ruku, sportovně mu poblahopřál, ale nechal ho dál napospas svému osudu. Zvednout 196 centimetrů vysokého borce by obzvlášť po právě skončeném extrémním vypětí nebylo v jeho silách.

Zdravotníci dorazili až za několik minut a Menšíkovi pomohli z nejhoršího. Dvacetiletý český tenista se s jejich pomocí nakonec dokázal zvednout, odbelhat na lavičku a poté do šatny.

Nezlomil ho nebezpečný argentinský „antukář“ ani neúprosná a vysilující pařížská výheň o 31 stupních Celsia. Menšík už ve čtvrté sadě, kterou jasně prohrál, vypadal, že na kurtu omdlí. Nechával se ošetřovat a kontrolovat životní funkce. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se z takového rozpoložení dokázal vzpamatovat. A přesto…

„Menšík vyhrává absolutní thriller,“ napsal oficiální web Roland Garros na sociální sítě.

Po setech 6:3, 2:6, 6:4 a 1:6 došel rozhodující pátý set až do závěrečného super tie-breaku hraného do deseti bodů. A ani ten snad nemohl být dramatičtější. Menšík vedl 4:0, 5:1, pak i 6:2, Navone ale neustále dotíral s vědomím, že je na tom fyzicky mnohem lépe.

Menšík na konci zápasu výrazně trpěl křečemi a příprava na servis mu začínala zabírat příliš mnoho času. Až umpirový sudí ztratil trpělivost. Za stavu 8:7 vzal českému hráči za trest první podání, Menšíkovy protesty byly marné.

„Šílené scény,“ referoval známý tenisový novinář José Morgado na síti X.

Čech i se i přes druhé podání dostal ke dvěma mečbolům, dva už neproměnil předtím za stavu 5:4 na gamy.

Další napomenutí a ztráta prvního servisu přišla za stavu 10:10. Kontroverzní situace Menšíka znovu rozzlobila, ani po trestu ale nezrychlil. Navone proto reklamoval další zdržování, které by logicky vedlo ke ztrátě fiftýnu a mečbolu pro Argentince. Sudí se ale tentokrát nad Menšíkem smiloval.

Čech potom neproměnil pátý mečbol, ani šestý. Sedmý ale už ano. „Epická záležitost,“ glosoval Morgado.

Ve třetím kole Roland Garros je Menšík poprvé v kariéře. Bude v něm jasným outsiderem, jeho soupeřem totiž bude turnajová osmička Alex de Minaur z Austrálie, s nímž má Čech bilanci 0:5 na zápasy. Roli bude určitě hrát i ztráta obrovského množství sil během vlny veder, kterou Roland Garros nepamatuje od založení turnaje v roce 1981.

ŽIVĚ Izraelská armáda zabila nového velitele Hamásu. Ve funkci byl pouze týden

Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.

Adamčíková, již do rady nominoval Syndikát novinářů, založila svůj spolek v roce 2023. Věnuje se podpoře a vzdělávání novinářek, posilování zastoupení žen na vedoucích pozicích a zlepšování pracovních podmínek v českých redakcích. (Jitka Adamčíková)

Novými členy Rady Českého rozhlasu budou Adamíčková a Žantovský

Novou členkou Rady Českého rozhlasu zvolil Senát na čtvrtý pokus mediální analytičku Jitku Adamčíkovou. Ve finále druhých tajných voleb ve středu porazila bývalého místopředsedu rady Marka Pokorného, jehož místo obsadí, i někdejšího ředitele Radiožurnálu Miroslava Konvalinu. Sněmovna ve středu do rozhlasové rady zvolila publicistu a vysokoškolského pedagoga Petra Žantovského.

French Open Tennis

Menšík zvládl divočinu. K postupu do 3. kola využil až sedmý mečbol

Jakub Menšík postoupil poprvé do 3. kola Roland Garros. Mariana Navoneho z Argentiny porazil 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6. Proměnil sedmý mečbol. Naopak Marie Bouzková postoupila do 3. kola turnaje už potřetí, Britku Francescu Jonesovou dnes porazila 6:0, 7:6 a může příště hrát s Ruskou Mirrou Andrejevovou. Neuspěla naopak Sára Bejlek, která podlehla světové trojce Polce Ize Šwiatekové 2:6, 3:6.

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání

ŽIVĚ Zelenskyj požádal Trumpa o další rakety na protivzdušnou obranu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket na protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.

