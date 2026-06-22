Šílené, reagují ve světě na Vondroušovou. Podle osobností udělala tu největší chybu

Světem tenisu víří překvapení z toho, jak tvrdý trest dostala Markéta Vondroušová za neodevzdání dopingového vzorku. Diskutuje se o možném dvojím metru v činnosti Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA). České tenisové osobnosti ale už v dubnu podobný scénář předpovídaly, wimbledonská vítězka z roku 2023 podle nich udělala tu největší chybu.
Čtyřletý zákaz činnosti pro Vondroušovou vyvolal v tenisovém světě emotivní reakce.
„Pokud se odvolá a neuspěje, bude to pravděpodobně znamenat konec její kariéry,“ vyjádřil se Christopher Clarey z The New York Times.
„Šílené,“ napsal populární novinář José Morgado na sociální síť X. Pod jeho příspěvkem se rozjela vášnivá debata, drtivá většina ohlasů se přitom stavěla na stranu české tenistky, která obdržela maximální možný trest jako v případě pozitivního testu.
„Měla si prostě nechat udělat test a pak obvinit svého fyzioterapeuta z používání zakázaného masážního krému. Dostala by maximálně tři měsíce,“ zněl jeden z ohlasů, který sarkasticky připomínal nedávný případ světové jedničky Jannika Sinnera.
„To je k popukání a šílené zároveň. Trest za odmítnutí testu chápu, ale čtyři roky? Zatímco Sinner a Šwiateková dostali za nález tři měsíce? To jen dokazuje, že v tenise existuje dvojí metr,“ nesouhlasil další.
„Tenis už nemůže být zkorumpovanější. Hráči by měli bojkotovat grandslamy na podporu Markéty Vondroušové,“ zaznělo také.
Podobných hlasů odporu se na internetu během pár hodin objevily desítky.
Některé české tenisové osobnosti nicméně už v dubnu správně předpovídaly, že to bude mít Vondroušová s obhajobou nesmírně náročné.
„Nezávidím jí tu situaci, protože neodevzdat vzorek je dost špatné. To byla hlavní chyba,“ prohlásila bývalá hráčka Klára Koukalová v pořadu KANÁR+. Dodala, že lidsky Vondroušovou chápe.
„Kdyby mi někdo zazvonil večer doma, taky bych se trošku bála a možná bych vůbec neotevřela. Myslím, že by ta komisařka mohla přijít v určené hodiny. Je to zásah do soukromí. Ta mince má dvě strany,“ uvedla.
„O pár dní později byla testovaná a výsledek byl negativní. Je úplně jasné, že tady nejde o žádný doping. Markéta ale nedodržela protokol,“ doplnila její kolegyně ze stanice Canal+ Sport Andrea Sestini Hlaváčková.
Hlavní host pořadu, zkušený kondiční trenér David Vydra, s polehčujícími okolnostmi v případu Vondroušové nesouhlasil.
„Jsou nějaká pravidla. V tom sportu se točí obrovské peníze a lidé jsou pro ty peníze schopní udělat cokoli. Takže pokud byste ta pravidla neměli nastavená, tak se prostě bude podvádět. Navíc doping může ublížit zdraví, takže za mě jsou ty kontroly v pořádku,“ poznamenal.
„Je to hodně zlé. Neodevzdat vzorek je největší chyba, co může být,“ vyjádřil se skepticky k šancím hráčky na mírný trest.
Komisařka se u české tenistky stavila mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS. Prostřednictvím ní informují, kdy a kde budou k zastižení.
Podle tenisového antidopingového programu ale mohou být hráči jednou testováni i kdykoli bez předchozího upozornění. Jde o záměr, organizace chce, aby byl program co nejvíce nepředvídatelný.
„Pravidla jsou jasně daná. Všichni víme, že mohou přijít v jakoukoli hodinu. Vůbec nechápu, proč Markéta otevřela, když se bála,“ podivovala se bývalá česká tenistka Kristýna Plíšková v podcastu Rakety.
„Když to není tvoje nahlášená hodina, můžeš i dělat, že spíš nebo že nejsi doma. Možná se nějak unáhlila nebo nevěděla, že to bude kontrola. Je to strašně nešťastné,“ dodala.
Další protagonista podcastu, manžel a manažer Karolíny Plíškové Michal Hrdlička, se v případu Vondroušové obával nejhoršího.
„Co jsem slyšel v zákulisí, tak je to opravdu možné, že jí napaří co největší pálku, protože z toho chtějí udělat exemplární trest. Nepodrobit se testu je z jejich pohledu průšvih a chtějí tohle chování vymýtit,“ prohlásil a měl pravdu.
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