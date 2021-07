Šílené pondělí: Zoufalý hon na Krejčíkovou vrcholí, rozjetá Plíšková letí k milníku

Manic Monday je tady. Pro tenisové fanoušky jeden z nejkrásnějších dnů v roce. Slavný Wimbledon v extrémně nabitém programu tradičně uvidí všech šestnáct singlových osmifinále. Český tenis bude mít trojí zastoupení. Do bitev o čtvrtfinále se v All England Clubu pustí Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Karolína Muchová.

Svět znovu a znovu s respektem hledí na českou tenisovou líheň. Mezi šestnáctkou nejlepších hráček letošního Wimbledonu nemá žádná jiná země více nadějí. Američanky jsou v osmifinále dvě, stejně jako Australanky.

Češky opět dramaticky promlouvají do závěrečných bojů a všechny tři se v pondělí v Londýně shodně utkají se soupeřkami, s nimiž ještě nikdy nehrály.

Nejvíce očekávaný duel čeká Barboru Krejčíkovou.

Senzace posledních týdnů fenomenálně překonává nahromaděnou únavu i jednu sokyni za druhou. Série vítězných zápasů už se zastavila na čísle 15.

Zoufalý hon na tenistku z Ivančic vrcholí, v téhle samostatné disciplíně posledních tenisových týdnů si teď ale vezme slovo dívka z nejpovolanějších: světová jednička Ashleigh Bartyová.

Případná výhra nad královnou současného žebříčku by Krejčíkovou definitivně vypálila mezi absolutní tenisové hvězdy a zejména by umlčela skeptiky, kteří triumf pětadvacetileté Češky na nedávném Roland Garros stále považují spíše za výjimku, která se již nebude opakovat.

Krejčíková však na svém prvním Wimbledonu kariéry potvrzuje slova odborníků, kteří už před turnajem prorokovali, že bude travnatý povrch komplexní Češce se zlatou rukou náramně sedět.

"Když to přeženu, tak bych spíš tipoval, že vyhraje Wimbledon než Roland Garros. Paradoxně si myslím, že na trávě může hrát ještě o dost lépe než na antuce," řekl deníku Aktuálně.cz bývalý tenista Jiří Novák.

"Když se podíváme na to, co umí nejlépe, tedy výborné voleje, kouskování hry, slice, kraťas, to všechno je na trávu neskutečná zbraň. Proto si myslím, že v Londýně může být černým koněm turnaje," dodal.

Samotné dění v All England Clubu mu pak dalo za pravdu. Krejčíková už uhrála tři kola a statečně se pere i s logicky rostoucí únavou, ke které se v dramatické sobotní přetahované s Lotyškou Anastasií Sevastovovou přidala menstruace.

"Cítila jsem se blbě, bylo to na mně hodně vidět už od rána. Ani jsem nechtěla být na kurtu, radši bych ležela v posteli. Je to spojené s tím, co se u holek každý měsíc děje," prozradila.

Důležitým utkáním se protrápila. Trenérovi Aleši Kartusovi říkala: "Jsem úplně mrtvá, třesou se mi nohy, necítím ruce."

Wimbledonská aura ji ale hnala kupředu.

Odměnou bude duel proti Bartyové, ani v něm se ale Krejčíková nedočká startu na ikonickém centrálním kurtu. Pořadatelé tenhle šlágr zařadili "jen" na druhý největší dvorec. Na "centru" dostala znovu přednost mladičká Američanka Coco Gauffová, především na základě preferencí mocné americké stanice ESPN.

Krejčíková australskou hvězdu vychválila, Bartyovou označila za svou velkou inspiraci. Lichotky létaly i ve druhém směru.

"Prožila úchvatné měsíce a je jasné, že mě donutí předvést můj nejlepší tenis. S trenérem zkusíme najít recept. Hodně se na to těším," pravila panovnice ženského žebříčku. Trůn drží nepřetržitě od září 2019, čtvrtfinále Wimbledonu však může dobýt vůbec poprvé v kariéře.

Stejně jako Karolína Plíšková. Ta se léta nemohla na Wimbledonu prosadit, v posledních dvou letech ale prokletí zlomila a letos je potřetí v řadě v osmifinále.

Nyní stojí před důležitým milníkem, paradoxně ve své zatím suverénně nejhorší sezoně. Zatímco v minulých letech byla vždy zařazována do užšího okruhu největších favoritek, letos se od ní všeobecně nečekalo nic.

Jenže Plíšková se na Wimbledonu, na který přijela bez jediné výhry na trávě, rozjela do slušných otáček.

Je pozitivně naladěná, soupeřky dostává pod tlak s nadějnou lehkostí, znovu po čase výtečně servíruje. Zatím neztratila set, o servis přišla jen dvakrát. Dělá spoustu snadných bodů po prvním podání. "Držím si vážně dobrou úroveň," prohlásila.

A zatím jí přeje i los. V osmifinále potká dvaadvacetiletou Rusku Ludmilu Samsonovovou, až 65. hráčku světa, disponující však působivou aktuální formou.

Držitelka divoké karty dokázala v předchozím kole vyřadit přemožitelku Plíškové z Paříže, Američanku Sloane Stephensovou. Ještě předtím odklidila z cesty noční můru české tenistky, další americkou hráčku Jessicu Pegulaovou, která letos Plíškové uštědřila už čtyři porážky.

Devětadvacetiletá tenistka bude hrát na kurtu číslo 12, na který hned po ní vstoupí také Karolína Muchová. I ta svou protivnici, Španělku Paulu Badosaovou, potká na okruhu poprvé.

Pokud česká hráčka uspěje, bude ve čtvrtfinále i při své druhé wimbledonské účasti. Šlo by o skvostnou bilanci, jež by neměla zapadnout.

"Mám strašnou radost, že se mi tady povedly vyhrát tři zápasy. Je za tím dost práce a na Wimbledonu je to speciální," podotkla semifinalistka letošního Australian Open.

Muchová v sobotu dvou setech přehrála finalistku French Open Nasťu Pavljučenkovovou z Ruska, přestože podle svých slov neměla dobrý den.

Pokud ho v následujících kolech mít bude, může se podobně jako Krejčíková rychle etablovat mezi absolutní elitu. K postupu do první dvacítky, v níž by byla po Petře Kvitové, Karolíně Plíškové a Barboře Krejčíkové už čtvrtou českou hráčkou, nechybí mnoho.