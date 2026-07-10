Šílené, nechápala Ukrajinka Noskovou. Svěřila se, čím ji Češka iritovala

Linda Nosková je finalistkou Wimbledonu a letí mezi největší tenisové hvězdy. Byť už patřila do úzké světové špičky, její výkony v All England Clubu přece jen v lecčems překvapují. Už třetí soupeřka za sebou se v Londýně pozastavila nad tím, jak se česká tenistka prezentovala, tentokrát superformu dívky z Valašska odnesla rovněž rozjetá Ukrajinka Marta Kosťuková.
Šampionka Australian Open z minulého roku a vysoce kvalitní „travařka“ Madison Keysová prohrála s Noskovou v osmifinále a po utkání zaskočeně popisovala:
„Je vážně dobrá. Má výborný servis. Skvěle chodí na síť, je tam opravdu silná a má výborný cit. Je to kombinace vlastností, díky nimž má neustále kontrolu nad výměnami. Bere vám čas na reakci. Zároveň má obrovskou variabilitu. Umí zkrátka od všeho něco, a právě to z ní dělá mimořádně nebezpečnou soupeřku, zvlášť na trávě.“
Že může Nosková na Wimbledonu útočit na titul, uznala po porážce ve čtvrtfinále také Belgičanka Elise Mertensová.
„Má na to vyhrát celý Wimbledon. Opravdu cítí míč a je obdivuhodné, jak kvalitně dokáže hrát, i když je pod tlakem. Je nesmírně obtížnou soupeřkou,“ uvedla.
Jízda Noskové se skutečně nezastavila ani v semifinále, ve výborné formě letos hrající Martu Kosťukovou jednadvacetiletá Češka vyřídila po setech 6:4, 6:4.
Ukrajinka pak na tiskové konferenci porážky nelitovala. Věděla totiž, že padla s nesmírně kvalitní sokyní.
„Klobouk dolů před ní, dnes hrála neuvěřitelně. Její servis byl naprosto šílený. Sandra (trenérka Kosťukové Sandra Zaniewská, pozn. aut.) mi říkala, že i do jejích nejslabších směrů měl servis kvalitu 9,5 z 10. Lepší už to snad ani být nemůže. Patřím mezi dobré hráčky na returnu, ale dnes jsem s tím nemohla vůbec nic dělat. Nedala mi šanci,“ vyprávěla o síle Noskové.
Za celý zápas se Ukrajinka dostala k jedinému brejkbolu. Ten sice ve druhém setu proměnila a vrátila se do utkání, jenže Češka oba sety rozhodla brejkem za stavu 5:4.
„Cítila jsem obrovský tlak, protože její procento prvního servisu bylo neuvěřitelné. Vyhrála snad kolem 90 procent výměn po prvním podání, což je šílené, zvlášť proti někomu, jako jsem já, kdo obvykle dobře returnuje,“ dodala tenistka, která se dostala do semifinále i před měsícem na antukovém Roland Garros.
Statistiky Noskové trochu přestřelila. Ve skutečnosti měla Nosková úspěšnost prvního servisu ve výši 69 procent a vyhrála po něm 74 procent míčů.
Když dostala Kosťuková na tiskovce otázku, zda ji během zápasu něco iritovalo, protože často ukazovala frustraci, odpověděla s úsměvem:
„Iritovala mě jediná věc. To, kolikrát se soupeřka trefila servisem na jednu z čar.“
Ukrajinská hvězda bude z Wimbledonu odjíždět spokojená i přes semifinálovou porážku. Posune se totiž na své kariérní maximum: 11. místo světového žebříčku.
České finalistky jsou na tom v živém pořadí ještě lépe. Muchová bude šestá pokud prohraje. Když získá titul, vyskočí dokonce na čtvrté místo. Nosková je v live rankingu momentálně osmá, finálový úspěch by ji vystřelil ještě o místo výše.
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