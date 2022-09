"Šílené, ale krásné." Federer se rozloučí s tenisem ve čtyřhře po boku odvěkého soka

V pátek začne v londýnské O2 areně tenisový Laver Cup, na němž se rozloučí s kariérou držitel dvaceti grandslamových titulů Švýcar Roger Federer. Poslední zápas kariéry sehraje ve čtyřhře po boku se svým odvěkým rivalem Rafaelem Nadalem.

Výběr Evropy se pokusí v třídenní týmové soutěži prodloužit proti zbytku světa neporazitelnost a uspět popáté za sebou. Exhibiční turnaj, jehož vznik inicioval Federer na počest legendárnímu Rodu Laverovi, vyvrcholí v neděli.

Jednačtyřicetiletý Federer oznámil rozhodnutí ukončit kariéru po Laver Cupu minulý týden. Kvůli zdravotním potížím s kolenem odehraje pouze páteční čtyřhru, a to po boku svého dlouholetého rivala Rafaela Nadala ze Španělska.

Soupeřem hvězdného páru, jenž má na kontě celkem 42 grandslamových titulů, bude americká dvojice Frances Tiafoe, Jack Sock. Poté Federer z turnaje odstoupí a přenechá místo náhradníkovi Matteu Berrettinimu z Itálie.

"Jsem šťastný, že to sehraju tady v Londýně. Toto místo pro mě bylo výjimečné, možná s Wimbledonem nejvíc speciální. Sehrál jsem tu řadu zápasů a několikrát vyhrál. Pasuje to dohromady. Vždycky jsem si zde užíval podporu fanoušků," řekl osminásobný wimbledonský vítěz Federer.

Vedle Federera, Nadala a náhradníka Berrettiniho zastupují evropský výběr ještě Srb Novak Djokovič, Řek Stefanos Tsitsipas, Nor Casper Ruud a Brit Andy Murray. Kapitánem je jedenáctinásobný grandslamový šampion Švéd Björn Borg.

"Bude to šílené, ale krásné. O to víc, když budu mít po boku Novaka, Rafu a Andyho. Skoro to vypadá, že jsem to tak zorganizoval, ale není to pravda. Jsem rád, že všichni mají chuť hrát," řekl Federer o dlouholetých rivalech.

Ke kapitánu Borgovi vzhlížel od dětství. "To, že bude Björn na lavičce u mého posledního zápasu, také hodně rezonovalo. Díky tomu, že budu mít u sebe všechny tyhle kluky, nebudu se cítit při odchodu sám," doplnil Federer.

Tým světa tvoří Američané Taylor Fritz, Tiafoe a Sock, Kanaďan Félix Auger-Aliassime, Argentinec Diego Schwartzman a Australan Alex de Minaur.

Náhradníkem je Američan Tommy Paul, kapitánem jeho krajan John McEnroe. Finalista letošního Wimbledonu Nick Kyrgios z Austrálie se omluvil z osobních důvodů.

"Bude to pro nás těžké. Mají Novaka a Rafu, kteří patří v posledních letech k nejstabilnějším hráčům. Je tam také Roger a Murray, kteří se drží v elitě skoro dvacet let. Pro mladého hráče, jako jsem já, bude něco mimořádného zahrát si proti těmto legendám," řekl dvaadvacetiletý Auger-Aliassime.

V každý den turnaje budou na programu tři dvouhry a jedna čtyřhra. Hrát se bude na dva vítězné sety a místo třetí sady přijde na řadu super tie-break. V pátek je za každý vyhraný zápas bod, v sobotu dva a nedělní duely jsou za tři body.

První ročník Laver Cupu se uskutečnil v roce 2017 v Praze. Evropané pak triumfovali i v Chicagu, Ženevě a vloni v Bostonu. Soupeře tehdy deklasovali 14:1.