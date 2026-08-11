„Divný“ rozpor v kauze Vondroušové. Světová hvězda vznesla obvinění, o Češku se bojí

Právě dnes vyprší Markétě Vondroušové lhůta na podání odvolání k Mezinárodní sportovní arbitráži, která je poslední šancí na změnu čtyřletého trestu za odmítnutí dopingové kontroly. Podle bývalé šampionky Kim Clijstersové by bylo fér, kdyby se trest Češce nakonec znatelně snížil. Vinu za incident z prosince minulého roku totiž nevidí pouze u ní.
Jeden rozpor v „dopingovém“ případu Vondroušové nadále mate tenisovou veřejnost. I tu odbornou.
V jádru dohadů figuruje otázka, zda česká tenistka věděla, či nevěděla, zda může být testována mimo povinné hodinové okno, které všichni profesionální tenisté musí předem zadávat do systému.
V exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz wimbledonská šampionka z roku 2023 přiznala, že o právu antidopingových komisařů dorazit i mimo sloty věděla.
„Ano, vím, že mě můžou testovat i mimo okno. Na turnajích chodí běžně kdykoli. Ale nikdy se mi nestalo, aby někdo cizí dorazil takhle pozdě večer. To byl hlavní důvod mého strachu, a proč jsem hned volala agentovi, aby ověřil, zda jde o reálnou kontrolu,“ prohlásila.
Jenže oficiální osmapadesátistránková zpráva Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) vypráví trochu jiný příběh: o tom, jak Vondroušová nechápala, proč by měla být testována mimo vymezené okno, a volala kvůli tomu agentovi Enricu Molinovi. Ani ten podle zprávy netušil, že kontrola může dorazit kdykoli.
Bez ohledu na to, jak to bylo doopravdy, to podle bývalé světové jedničky Clijstersové svědčí o tom, že vinu nese i druhá strana, tedy ITIA.
„Když slyšíte, co se o tom říká na okruhu, mám pocit, že skoro nikdo nevěděl, že tohle pravidlo existuje. Je to divné. A právě proto si myslím, že je chyba i na druhé straně,“ uvedla slavná Belgičanka v podcastu Love All a agenturu obvinila z nedostatečné komunikace.
„Jsem opravdu překvapená, jak málo toho hráčky a jejich týmy vědí. Já jsem to nevěděla, a co vím, nevěděla to ani většina současných hráček. Takže někde evidentně existuje problém v komunikaci,“ dodala.
Zatímco antidopingové struktury hovoří o tom, že by měl být případ Vondroušové poučením pro všechny tenisty, podle Clijstersové to platí i naopak.
„Měli by si uvědomit, že musí věci a různé změny lépe komunikovat. Když nejste informovaní, je velmi snadné něco přehlédnout, protože se těmito věcmi člověk zase tolik nezabývá,“ poznamenala vítězka čtyř grandslamů.
Clijstersová tím nijak nezpochybnila, že je trest pro Vondroušovou správný. Poměrně vášnivě se ale ohradila proti jeho tvrdosti.
„Bylo by opravdu, opravdu smutné, kdyby kvůli tomu měla přijít o kariéru nebo kdyby byla použita jako odstrašující příklad,“ řekla někdejší vládkyně světového tenisu.
Je totiž přesvědčená, že návrat k tenisu v červnu 2030 by byl pro Vondroušovou prakticky nemožný.
„Je to dlouhá doba. Bude jí jednatřicet let. Je to šílené. Jen si to zkuste představit: Co budeš dělat? Budeš čtyři roky trénovat jen proto, abys čekala? Jak si máš udržet motivaci? To je nereálné, protože jako vrcholová hráčka toužíš po tom, co potřebuješ – po zápasech, po soutěžení, po konkurenci,“ prohlásila Clijstersová.
„Pořád proto doufám, že by se trest mohl alespoň trochu snížit. Popravdě to s ní nevypadá vůbec dobře, ale opravdu si nemyslím, že si zaslouží celé čtyři roky,“ dodala.
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