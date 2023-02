Šikovná ruka i rozštěpy na kurtu. České tenistky už ve 13 letech dominují Evropě

Cvrlikání kanárů a ani jeden ztracený zápas. Naprosto suverénní výkon předvedly o víkendu české tenistky na halovém Winter Cupu do 14 let v Rakovníku. Veronika Sekerková, Sofie Hettlerová a Sára Oliveriusová ve finálové osmičce smetly Turecko, Francii a Polsko a staly se tím i mistryněmi Evropy. Kapitánka Petra Cetkovská obdivuje bojovnost i šikovnost zmiňovaného tria.

Není to žádná přehnaná fráze. Český ženský tenis má zjevně nevyčerpatelné lidské zdroje. Po loňském světovém triumfu hráček v Prostějově je tu další titul evropský s novou generací třináctiletých talentů.

Nejvíc o tom ví Petra Cetkovská, která se úspěchu opět účastnila jako kapitánka týmu. "Tohle je parta velkých bojovnic," libovala si v rozhovoru pro Aktuálně.cz někdejší 25. tenistka světa.

Roli jedničky ve vítězném triu plnila Sofie Hettlerová. Plzeňská tenistka, dcera bývalé tenistky WTA Evy Krejčové, je momentálně pátou tenistkou Evropy do 14 let.

"Je to atletka, skvěle se hýbe, na kurtu dělá rozštěpy, aby se dostala k míčku. Je soustředěná a správně tenisově zapálená, je vidět, že má tenhle sport opravdu ráda," chválí ji Cetkovská.

Jen o příčku za ní je v evropském rankingu Veronika Sekerková, která loni zazářila v akademii Rafaela Nadala, které hostilo neoficiální mistrovství Evropy do 12 let.

"Je šikovná, má pestrou plejádu úderů, hraje chytře. Navíc má důležitou schopnost zabrat v klíčových fázích zápasu a odskočit soupeřkám," líčí přednosti Sekerkové kapitánka.

Sára Oliveriusová uzavírá první desítku evropského pořadí a byla třetím trumfem v českém výběru.

"Má velkou výhodu už jen tím, že je levačka. Vedle toho má podobně jako Verča pestrou hru, kterou s chytrostí využívá," popsala ji Cetkovská.

Češky do finálového turnaje pro osm týmů vlétly s grácií. Turecko smetly 3:0 na zápasy a nadělily mu hned tři kanáry. Ovládly dva singlové duely i následný debl.

"Byl to soupeř z těch papírově nejslabších. Když soupeřky nehrají zrovna nejlepší tenis, nevytáhnete ze sebe ani vy to nejlepší. Holky to ale nakonec i přes úvodní nervozitu zvládly skvěle," hodnotila první klání z finálového pavouka.

V semifinále na ně číhala Francie, na kterou jim stačily dva singlové body. Hettlerová dokonce opět soupeřku potupila kanárem.

"Už to bylo trochu složitější, ale holky to měly pořád pod kontrolou. Skóre byla možná i přísnější, než to na kurtu vypadalo," uvedla Cetkovská.

Největší výzvou tedy bylo nakonec finále proti Polsku, které překvapivě porazilo dva favority, Německo a nasazené jedničky ze Srbska. Hlavní hrdinkou byla třináctiletá Barbara Kostecká. Od šikovné blondýnky z Varšavy si Poláci slibují, že jednou převezme žezlo od současné světové jedničky Igy Swiatekové.

"Vypadala pěkně nebezpečně, celý turnaj hrála skvěle. Sofča Hettlerová ji ale zlomila. Byl to výborný zápas, velké drama, tříseťák plný kvalitního tenisu," popsala rozuzlení turnaje Cetkovská.

U evropského titulu z Rakovníku ale nemusí zůstat. Další medaile budou pro reprezentace do 14 let k mání na Summer Cupu a následně i na dalším letním mistrovství světa v Prostějově.