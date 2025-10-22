Tenis

Show Muchové v Tokiu. České maestro. Co to právě zahrála, nevěřil komentátor

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno před 1 hodinou
Znovu to dokázala, znovu se na její adresu valí slova obdivu. Karolína Muchová uchvátila tenisový svět sérií velkolepých úderů v japonském Tokiu. Postupem do čtvrtfinále se navíc výrazně přiblížila k návratu do první světové dvacítky.
Sestřih zápasu Muchová - Jointová | Video: CANAL+ Sport

Světové tenisové publikum dávno ví, že pustit si její zápas se ve většině případů vyplácí.

Karolína Muchová platí za tenistku disponující jedním z nejatraktivnějších herních projevů, téměř v každém zápase olomoucká rodačka zazáří něčím, co obvykle není k vidění. 

Ve středu v Tokiu se ale její cit pro tenisové parády a netradiční řešení přece jen vymkl kontrole.

Nejenže devětadvacetiletá Češka zvládla talentovanou Australanku Mayu Jointovou porazit ve dvou setech, výhru navíc ozdobila hned třemi výměnami, které významně rezonovaly na sociálních sítích.

Asociace WTA dokonce vydala speciální videočlánek s výmluvným titulkem: "Showtime! Tři nejžhavější údery Karolíny Muchové ve druhém kole turnaje v Tokiu."

V následném popisu zaznělo: "Karolína Muchová byla zase ve svém živlu. Jemný volej, prohoz zahraný pod absurdním úhlem a výbuch rychlosti, kterým si poradila s nešťastným zásahem pásky. To byly tři nejlepší výměny českého maestra."

Nejhlasitější nadšení vyvolala Muchová ve druhém případě, kdy zapsala winner křížným prohozem z plného běhu jednoručným bekhendem ve stylu Rogera Federera.

"Ou, to snad není možné. Absolutně báječné. Co to právě zahrála za úder," rozplýval se komentátor přenosu. V jiném okamžiku, kdy Češka nebezpečnou soupeřku dokonale přehodila, zase překvapeně glosoval: "Wow. Ona opravdu umí úplně všechno."

Muchová vyhrála 6:3, 7:5 a postoupila mezi osm nejlepších, kde doplnila krajanku Lindu Noskovou.

Bývalá světová osmička, která po nepříliš vydařených turnajích v Číně klesla mimo Top 20, se do dvacítky v živém rankingu zase vrátila. Její soupeřkou ve čtvrtfinále bude vítězka zápasu mezi Švýcarkou Belindou Bencicovou a Varvarou Gračevovou z Francie.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Lehečka vyhořel. Noskové se díky kraťasu povedl obrat, uspěla i Muchová

Lehečka vyhořel. Noskové se díky kraťasu povedl obrat, uspěla i Muchová
2:34

"Proč to děláš?" nechápou Rusové. Další tenistka raději mění občanství

"Proč to děláš?" nechápou Rusové. Další tenistka raději mění občanství

Skvělý start, pak osudný výpadek. Češka v bitvě teenagerek podlehla mladé šampionce

Skvělý start, pak osudný výpadek. Češka v bitvě teenagerek podlehla mladé šampionce
2:38

Přestřelka v českém tenise: Plíšková se obula do Vondroušové, ta vrátila úder

Přestřelka v českém tenise: Plíšková se obula do Vondroušové, ta vrátila úder
Tenis sport Obsah Karolína Muchová

Právě se děje

před 2 minutami
Zákaz pro Izraelce vyvolal skandál. MOV odřízl Indonésii od olympiád
Ostatní sporty

Zákaz pro Izraelce vyvolal skandál. MOV odřízl Indonésii od olympiád

MOV uvalil na Indonésii sankce za to, že neumožnila izraelské výpravě účast na probíhajícím šampionát ve sportovní gymnastice.
Aktualizováno před 20 minutami
Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí
Zahraničí

ŽIVĚ
Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Cichanouská ocenila Fialovu vládu za postoj k Lukašenkovi. Zmínila i odkaz Havla
Zahraničí

Cichanouská ocenila Fialovu vládu za postoj k Lukašenkovi. Zmínila i odkaz Havla

Zdůraznila zároveň, že kvůli vládci v Minsku by se Evropa neměla obracet zády k obyčejným Bělorusům.
před 37 minutami
Šéf ochranky se vysmíval Pekarové. Policejní náměstek musel na kobereček s omluvou
Domácí

Šéf ochranky se vysmíval Pekarové. Policejní náměstek musel na kobereček s omluvou

Generál Jiří Komorous v čele Ochranné služby PČR měl způsobit chaos, kvůli kterému došlo i na omluvu ze strany policejního prezidia.
Aktualizováno před 1 hodinou
Show Muchové v Tokiu. České maestro. Co to právě zahrála, nevěřil komentátor
2:53
Tenis

Show Muchové v Tokiu. České maestro. Co to právě zahrála, nevěřil komentátor

Znovu to dokázala, znovu se na její adresu valí slova obdivu. Karolína Muchová uchvátila tenisový svět sérií velkolepých úderů v japonském Tokiu.
před 1 hodinou
Objednávka z Kremlu? Durynský ministr vnitra viní AfD z proruského jednání
Zahraničí

Objednávka z Kremlu? Durynský ministr vnitra viní AfD z proruského jednání

Podle Maiera poslanci AfD ve Spolkovém sněmu často kladou vládě dotazy, u kterých "se vkrádá dojem, že pocházejí z objednávkového seznamu Kremlu".
před 1 hodinou
První jezdec "řídí" koně, druhý střílí z kalašnikovu. Rusové trénují nový typ útoku
0:44
Zahraničí

První jezdec "řídí" koně, druhý střílí z kalašnikovu. Rusové trénují nový typ útoku

Koně v 21. století? Ve válce dronů? Není to tak absurdní, jak by se mohlo zdát.
Další zprávy