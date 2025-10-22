Show Muchové v Tokiu. České maestro. Co to právě zahrála, nevěřil komentátor

Světové tenisové publikum dávno ví, že pustit si její zápas se ve většině případů vyplácí.
Karolína Muchová platí za tenistku disponující jedním z nejatraktivnějších herních projevů, téměř v každém zápase olomoucká rodačka zazáří něčím, co obvykle není k vidění.
Ve středu v Tokiu se ale její cit pro tenisové parády a netradiční řešení přece jen vymkl kontrole.
Nejenže devětadvacetiletá Češka zvládla talentovanou Australanku Mayu Jointovou porazit ve dvou setech, výhru navíc ozdobila hned třemi výměnami, které významně rezonovaly na sociálních sítích.
Asociace WTA dokonce vydala speciální videočlánek s výmluvným titulkem: "Showtime! Tři nejžhavější údery Karolíny Muchové ve druhém kole turnaje v Tokiu."
Turbocharged 🚀@karomuchova7 | #TorayPPO pic.twitter.com/kkz5uaACyV— wta (@WTA) October 22, 2025
V následném popisu zaznělo: "Karolína Muchová byla zase ve svém živlu. Jemný volej, prohoz zahraný pod absurdním úhlem a výbuch rychlosti, kterým si poradila s nešťastným zásahem pásky. To byly tři nejlepší výměny českého maestra."
Nejhlasitější nadšení vyvolala Muchová ve druhém případě, kdy zapsala winner křížným prohozem z plného běhu jednoručným bekhendem ve stylu Rogera Federera.
"Ou, to snad není možné. Absolutně báječné. Co to právě zahrála za úder," rozplýval se komentátor přenosu. V jiném okamžiku, kdy Češka nebezpečnou soupeřku dokonale přehodila, zase překvapeně glosoval: "Wow. Ona opravdu umí úplně všechno."
another match another Karolina Muchova take a bow moment! pic.twitter.com/3xB6gv1LMw— ksenia 🪴 (@topspin_fh) October 22, 2025
Muchová vyhrála 6:3, 7:5 a postoupila mezi osm nejlepších, kde doplnila krajanku Lindu Noskovou.
Bývalá světová osmička, která po nepříliš vydařených turnajích v Číně klesla mimo Top 20, se do dvacítky v živém rankingu zase vrátila. Její soupeřkou ve čtvrtfinále bude vítězka zápasu mezi Švýcarkou Belindou Bencicovou a Varvarou Gračevovou z Francie.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.