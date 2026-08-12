Shelton smetl Menšíka a drsně ukončil jeho montrealský sen

Český tenista Jakub Menšík skončil ve čtvrtfinále Masters v Montrealu. V Torontu naopak slavila Jelena Rybakinová po velkém obratu proti Naomi Ósakaové.
Menšík si semifinále turnaje Masters v Montrealu nezahraje. Český tenista ve čtvrtfinále narazil na rozjetého obhájce titulu Bena Sheltona a Američan mu při vítězství 6:3, 6:1 nedal příliš šancí.
Shelton předvedl mimořádně čistý výkon. Dopustil se pouhých tří nevynucených chyb, Menšíkovi nenabídl ani jeden brejkbol a k postupu potřeboval 73 minut. Na turnaji navíc stále neztratil ani set.
„Byl to skvělý výkon, jsem s ním nadmíru spokojený,“ pochvaloval si třiadvacetiletý Američan po utkání.
Vyrovnaný byl zápas pouze v úvodu. Za stavu 2:2 v prvním setu Shelton poprvé prolomil Menšíkovo podání a od té chvíle převzal kontrolu. Českému soupeři sebral servis celkem čtyřikrát a vzájemnou bilanci s ním srovnal na 2:2.
„Pro mě je to o budování sebevědomí. S každým zápasem, který odehraju, a každým tréninkem, který absolvuju, se na těchto tvrdých kurtech cítím lépe a lépe. Mám pocit, že lépe ovládám míček a můžu hrát svoje údery,“ uvedl Shelton.
V semifinále ho čeká americký souboj s Learnerem Tienem, který vyřadil Španěla Daniela Méridu po setech 6:3, 6:2. Mezi nejlepší čtyřku se dostali také Brandon Nakashima a Rafael Jódar, jenž v osmifinále ukončil cestu turnajem Jiřímu Lehečkovi.
Dramatičtější průběh mělo čtvrtfinále ženského turnaje v Torontu. Světová dvojka Rybakinová prohrála s Ósakaovou první set 4:6 a ve druhém se dostala do problémů, přesto dokázala zápas otočit. Po dvou hodinách a 33 minutách zvítězila 4:6, 7:6, 6:4.
„Ten první game utkání mě stál celý set,“ hodnotila Rybakinová nepovedený začátek.
Šampionka letošního Australian Open a vítězka Wimbledonu z roku 2022 však zůstala ve hře a postupně začala čtyřnásobnou grandslamovou vítězku přehrávat.
„Ve druhém setu jsem se snažila držet co nejtěsnější skóre, i když jsem prohrávala. Věděla jsem, že to bude těžký zápas. Je to skvělá hráčka, šampionka. A bojovnice,“ ocenila Rybakinová soupeřku, s níž se na okruhu utkala poprvé.
V semifinále narazí na Coco Gauffovou. Americká světová čtyřka nemusela čtvrtfinále vůbec odehrát, protože olympijská vítězka Belinda Bencicová odstoupila kvůli problémům s kyčlí.
Už dříve si místa mezi nejlepší čtyřkou zajistily Iga Šwiateková a Elina Svitolinová. České zastoupení v Torontu pokračuje ještě ve čtyřhře, v níž světová jednička Kateřina Siniaková nastupuje po boku Čang Šuaj.
Tenisový turnaj mužů v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 9,415.724 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Shelton (5-USA) - Menšík (13-ČR) 6:3, 6:1,
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