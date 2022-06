Sestřih strhujícího zápasu: Djokovič vztekle udeřil do sítě, dočkal se silného bučení

Španělský tenista Rafael Nadal byl ve strhujícím čtvrtfinále Roland Garros jednoznačným miláčkem publika. To halasně oceňovalo každý jeho vítězný míč. Světové jedničce Srbovi Novaku Djokovičovi pak ve čtvrtém setu povolily nervy a po zkaženém úderu vztekle udeřil raketou do sítě. Dočkal se mohutného bučení diváků, kteří po vítězství Španěla radostně slavili.

Na grandslamu se oba utkali poosmnácté, více soubojů žádní jiní soupeři v Open éře nesvedli. Lepší vstup do zápasu měl Španěl, který hned v úvodu prolomil soupeřův servis, stejný počin zopakoval také o pár desítek minut později a první set vyhrál jasně 6:2.

Nadalovi patřil i vstup do druhé sady. Po dvou rychlých brejcích se ujal vedení 3:0. Poté však jeho výborné podání přestalo fungovat a Djokovič ožil. Srb v takřka hodinu a půl dlouhé druhé sadě sebral Španělovi třikrát podání a po triumfu 6:4 se vrátil do hry.



Oboustranně atraktivní přetahovaná dvou gigantů pokračovala. Nadal po dvou brejcích vyhrál třetí sadu 6:2. Djokovič zase i přes frustraci, kdy udeřil zlostně raketou do sítě, utekl v úvodu čtvrtého setu do vedení 3:0.

Dvojnásobný vítěz Roland Garros měl později za stavu 5:3 při svém podání dva setboly, aby si vynutil rozhodující sadu. Ty však nevyužil, utkání dospělo do zkrácené hry a v ní si Nadal vypracoval pět mečbolů.



Přestože bojovný Djokovič ještě tři z nich odvrátil, Nadal si už vítězství utéct nenechal a po čtyřech hodinách a 12 minutách duel uzavřel. Nadal nakonec porazil Djokoviče 6:2, 4:6, 6:2, 7:6. V semifinále Roland Garros je po patnácté.