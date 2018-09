Serenu Williamsovou ve finále US Open čeká mladá Japonka Ósakaová

před 1 hodinou

Serena Williamsová na US Open 2018 | Foto: Reuters

Dvacetiletá Japonka Naomi Ósakaová si zahraj grandslamové finále poprvé v kariéře.

New York - Americká tenistka Serena Williamsová je podeváté ve finále US Open a v sobotu bude útočit na čtyřiadvacátý grandslamový titul. Šestinásobná vítězka newyorského turnaje v letošním semifinále deklasovala Lotyšku Anastasiji Sevastovovou za hodinu a pět minut 6:3 a 6:0.

V boji o titul se Williamsové postaví dvacetiletá Japonka Naomi Ósakaová, která je po výhře v druhém semifinále nad Madison Keysovou z USA 6:2, 6:4 poprvé v grandslamovém finále.

Šestatřicetiletá Williamsová začala jako ve čtvrtfinále proti Karolíně Plíškové pomaleji a přišla o podání v první hře a prohrávala 0:2. Od té doby ale pod zataženou střechou centrkurtu dominovala, tlačila se k síti a už ztratila jen jeden game.

"Je to skutečně pozoruhodné. Po porodu jsem sotva chodila a hýbala se a po roce hraju druhé finále," řekla Williamsová, která loni během US Open porodila dceru Olympii a letos se úspěšně vrátila. Po rozpačitém úvodu v březnu hrála finále ve Wimbledonu a nyní je v boji o titul i na US Open.

Ve finále je Serena Williamsová poprvé od roku 2014, kdy na US Open slavila šestý vavřín. Letošním triumfem by získala již čtyřiadvacátý grandslamovou trofej, čímž by vyrovnala rekord legendární Australanky Margaret Courtové.

"Jsem pořád na vzestupu, ještě nejsem na vrcholu. Sice už nejsem mladé kuře, ale věřím, že mám před sebou pořád zářnou budoucnost," řekla Williamsová.

Ósakaová dokázala v utkání s Keysovou odvrátil všech třináct brejkbolů. "Moc jsem toužila si zahrát se Serenou," řekla Japonka, proč si dokázala pokaždé udržet servis. Soupeřce vzala podání třikrát a vyhrála po hodině a půl.

"Vždycky, když jsem měla brejkbol, tak vytáhla eso, vítězný úder nebo něco podobného. Bojovala jsem, ale ona hrála výborně," ocenila Keysová.

V Indian Wells letos Ósakaová získala první titul na okruhu WTA a nyní premiérově zdolala i Keysovou. "Cítím se zvláštně, protože ona je skvělá hráčka a porazit jí mi přijde až neuvěřitelné. Ještě se viditelně třesu," řekla Ósakaová.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Ósakaová (20-Jap.) - Keysová (14-USA) 6:2, 6:4, S. Williamsová (17-USA) - Sevastovová (19-Lot.) 6:3, 6:0.

Čtyřhra - semifinále:

Bartyová, Vandewegheová (13-Austr./USA) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 6:4, 7:6 (8:6).