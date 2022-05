Serenu označil za muže, Putin mu dal metál. Teď šéf ruského tenisu uráží Svitolinovou

Prezident Ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev vyjádřil vděčnost tenisovým hvězdám, které nesouhlasí s vyřazením ruských a běloruských reprezentantů z blížícího se Wimbledonu. Nevybíravě se naopak vyjádřil na adresu angažující se Ukrajinky Eliny Svitolinové.

Ukrajinská tenistka ve středečním rozhovoru pro agenturu Associated Press zopakovala své stanovisko vůči ruským a běloruským hráčům. Znovu je vyzvala, aby veřejně odsoudili invazi na Ukrajinu.

"Pro nás Ukrajince je velmi důležité, aby promluvili, aby si vybrali stranu. Chceme to vědět, chceme se cítit v bezpečí. V opačném případě nemůžeme vědět, zda nepodporují ruskou vládu a armádu, protože v Rusku a Bělorusku je sport velkým nástrojem propagandy," uvedla Svitolinová.

Když byla tázána, zda jí ruští a běloruští kolegové tváří v tvář řekli, že jsou proti válce, Ukrajinka odpověděla: "Jen pár z nich."

"Což je velmi smutné, protože nám podporu vyjádřilo mnoho sportovců z různých zemí. To je důvod, proč to tak bolí. Přesně nerozumíme tomu, proč něco takového Rusové a Bělorusové neudělali," dodala.

Tarpiščev se následně do Svitolinové ostře opřel.

"Není ani trochu potřeba věnovat pozornost tomu, co říká," citoval slova čtyřiasedmdesátiletého funkcionáře ruský sportovní web MetaRatings.

"To není jen můj názor, to samé si myslí i právníci. Ruští tenisté nemohou být vyloučení z žádné soutěže kvůli nějakých prohlášením. Teď prostě hrát můžeme, všechno je fajn. Bylo by hloupé na ni reagovat. Kdo je vůbec Svitolinová? Absolutně nikdo," uvedl Tarpiščev.

Sedmadvacetiletá rodačka z Oděsy je přitom vítězkou Turnaje mistryň z roku 2018, dvakrát hrála semifinále grandslamu, v roce 2019 na Wimbledonu i US Open. V žebříčku to dotáhla až na třetí místo, přičemž momentálně figuruje na 27. příčce.

Aktuálně si ale od tenisu dává pauzu, zejména v souvislosti s pošramoceným psychickým stavem způsobeným válkou v její vlasti.

"Nebudu hrát na Roland Garros," oznámila před několika dny. "Nejsem momentálně schopná soustředit se na tenis a podávat stoprocentní výkon."

Svitolinová bude raději energii věnovat své nadaci. Ta pomáhá ukrajinským dětským uprchlíkům před válkou.

"Děláme všechno proto, abychom pro děti sehnali peníze. Chci udržet jejich sny naživu, přestože si prošly strašlivým obdobím," uvedla.

Ani server MetaRatings, který vyjádření Šamila Tarpiščeva přinesl, mimochodem nezmínil slovo válka. "Organizátoři Wimbledonu oznámili zákaz startu ruských a běloruských tenistů kvůli speciální operaci na Donbasu," napsal web.

Tarpiščev také použil formulku o tom, že by se sport neměl míchat s politikou. "Měli by naše hráče nechat být a nevnucovat jim to, co jim vnucovat chtějí," prohlásil a vyjádřil vděčnost tenisovým hvězdám, které se v minulých týdnech postavily proti vyřazení ruských a běloruských tenistů z Wimbledonu.

S trestem pro Daniila Medveděva a spol. nesouhlasili například Novak Djokovič, Rafael Nadal, Andy Murray nebo Martina Navrátilová.

"Podobně by nás měli podpořit úplně všichni a hájit tím princip soutěživosti v tenisovém světě," řekl Tarpiščev.

Rodák z Moskvy byl v devadesátých letech osobním koučem a poradcem pro sport tehdejšího ruského prezidenta Borise Jelcina.

Jeho spolupráce se státem pokračovala i v éře Vladimira Putina. V roce 2008 Tarpiščev obdržel za zásluhy o vlast státní vyznamenání, před čtyřmi lety jej Putin navíc vyznamenal za velký přínos rozvoji tělesné kultury a sportu a mnohaletou svědomitou práci.

V roce 2014 Tarpiščev dostal pokutu ve výši 25 tisíc dolarů za výroky zpochybňující pohlaví amerických sester Sereny a Venus Williamsových v ruské státní televizi. Legendární tenisové šampionky tehdy označil za "bratry Williamsovy".