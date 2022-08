Serena Williamsová v Torontu podlehla Bencicové. Nechci, aby končila, řekla Švýcarka

Tenistka Serena Williamsová se rozloučila s turnajem v Torontu ve druhém kole. Čtyřicetiletá hvězdná Američanka v prvním duelu po úterním zveřejnění plánů na blížící se konec kariéry podlehla Belindě Bencicové.

S olympijskou šampionkou ze Švýcarska prohrála v emotivním duelu před bouřícími fanoušky 2:6, 4:6.

Vítězka 23 grandslamových trofejí v článku pro zářijové vydání magazínu Vogue naznačila, že se chystá ukončit bohatou kariéru. Ačkoliv přesné plány neprozradila, očekává se, že se rozloučí po US Open. Zájem o vstupenky na newyorský grandslam po jejím oznámení výrazně vzrostl. Podle distributora až osminásobně.

"Bylo to zajímavých 24 hodin," řekla někdejší světová jednička po porážce. "V loučení jsem strašná, ale: Sbohem, Toronto," dodala dojatě na kurtu, kde dostala od pořadatelů velkou kytici.

O patnáct let mladší Bencicová měla duel od počátku pod kontrolou. Soupeřce nabídla jediný brejkbol, který odvrátila, sama Williamsové sebrala podání třikrát. Vítězka 73 turnajů na okruhu WTA nenavázala na výhru z 1. kola, z níž se ve dvouhře radovala po roce a dvou měsících. Dva zápasy za sebou dokázala vyhrát naposledy na Roland Garros 2021, ve Wimbledonu se pak zranila a vrátila se až po roční pauze porážkou v úvodním kole v All England Clubu.

"Dnes večer to bylo víc než jen tenis. Bylo to o Sereně a její kariéře. Takže bylo opravdu výjimečné, že jsem s ní mohla být znovu na kurtu. Byla to pro mne velká zábava a velké emoce," řekla Bencicová. "Hrát proti ní je vždycky skvělé, ale tentokrát to bylo svým způsobem smutné. Nechci, aby skončila," dodala.

Tenisový turnaj žen v Torontu (tvrdý povrch, dotace 2,527.250 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Čeng Čchin-wen (Čína) - Džábirová (5-Tun.) 6:1, 2:1 skreč, Muguruzaová (8-Šp.) - Kanepiová (Est.) 6:4, 6:4, Bencicová (12-Švýc.) - S. Williamsová (USA) 6:2, 6:4, Andreescuová (Kan.) - Cornetová (Fr.) 6:3, 4:6, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Melicharová-Martinezová (USA), Perezová (USA/Austr.) - Krejčíková, Haddadová Maiaová (7-ČR/Braz.) 1:6, 6:2, 10:7.