Senzace z pařížského grandslamu zírala, musela se sklonit před dvacetiletou Češkou

Česká tenistka Nikola Bartůňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně senzační semifinalistku letošního Roland Garros Dianu Šnajderovou z Ruska 6:2, 6:7, 6:3 a postoupila do 2. kola. V českém souboji na turnaji v Nottinghamu zvítězila Marie Bouzková nad Terezou Valentovou 6:3, 6:3.
Bartůňková vstoupila do utkání lépe. První set získala díky dvěma prolomeným servisům soupeřky, předtím odvrátila tři brejkboly.
Ve druhé sadě dotáhla tenistka I. ČLTK Praha manko 0:3, za stavu 5:4 ale nevyužila při servisu dva mečboly a Šnajderová si vynutila zkrácenou hru. V ní pak uspěla poměrem 7:2.
Rozhodla třetí sada, v níž Bartůňková znovu brzy ztrácela 0:3. Poté však 62. hráčka světa vývoj šesti gamy otočila a utkání zakončila čistou hrou.
Dvacetiletá Bartůňková, která startuje v Berlíně díky divoké kartě, porazila nasazenou devítku Šnajderovou poprvé, oplatila jí čtyři roky starou porážku z Istanbulu.
Dnes uspěla i díky sedmi brejkům, zaznamenala také devět es. Nemusela litovat ani šesti dvojchyb.
Utkání proti světové šestnáctce vyhrála za dvě hodiny a 13 minut. V dalším kole narazí na Belgičanku Elise Mertensovou, nebo další Rusku Ljudmilu Samsonovovou.
Bouzková v duelu s Valentovou získala první set díky brejku v šesté hře, později využila třetí setbol.
Ve druhém setu sice čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 Bouzková přišla o vedení 3:1, od stavu 3:3 však ovládla zbývající tři hry a proměnila na přijmu první mečbol. Utkání vyhrála za hodinu 38 minut.
Sedmadvacetiletá Bouzková, která plní v Nottinghamu roli nasazené čtyřky, porazila o osm let mladší Valentovou i ve druhém vzájemném utkání. Navázala na loňské vítězství ze semifinále turnaje v Praze, ani tentokrát jí nepovolila ani set.
Příště narazí buď na domácí Harriet Dartovou, nebo jinou Britku Katie Boulterovou.
O postup do 2. kola dnes měly mezi sebou zabojovat také Karolína Plíšková a Sára Bejlek. Plíškové odstoupila původně nalosovaná Iva Jovicová, Bejlek nemusela po změně v rozlosování hrát s Američankou Emmou Navarrovou. Utkání nakonec bylo odloženo na úterý.
Hurá na trávu s CANAL+ Sport
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