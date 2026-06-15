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Sport

Senzace z pařížského grandslamu zírala, musela se sklonit před dvacetiletou Češkou

Sport,ČTK

Česká tenistka Nikola Bartůňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně senzační semifinalistku letošního Roland Garros Dianu Šnajderovou z Ruska 6:2, 6:7, 6:3 a postoupila do 2. kola. V českém souboji na turnaji v Nottinghamu zvítězila Marie Bouzková nad Terezou Valentovou 6:3, 6:3.

Italian Open
Nikola BartůňkováFoto: REUTERS
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Bartůňková vstoupila do utkání lépe. První set získala díky dvěma prolomeným servisům soupeřky, předtím odvrátila tři brejkboly.

Ve druhé sadě dotáhla tenistka I. ČLTK Praha manko 0:3, za stavu 5:4 ale nevyužila při servisu dva mečboly a Šnajderová si vynutila zkrácenou hru. V ní pak uspěla poměrem 7:2.

Rozhodla třetí sada, v níž Bartůňková znovu brzy ztrácela 0:3. Poté však 62. hráčka světa vývoj šesti gamy otočila a utkání zakončila čistou hrou.

Dvacetiletá Bartůňková, která startuje v Berlíně díky divoké kartě, porazila nasazenou devítku Šnajderovou poprvé, oplatila jí čtyři roky starou porážku z Istanbulu.

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Dnes uspěla i díky sedmi brejkům, zaznamenala také devět es. Nemusela litovat ani šesti dvojchyb.

Utkání proti světové šestnáctce vyhrála za dvě hodiny a 13 minut. V dalším kole narazí na Belgičanku Elise Mertensovou, nebo další Rusku Ljudmilu Samsonovovou.

Bouzková v duelu s Valentovou získala první set díky brejku v šesté hře, později využila třetí setbol.

Ve druhém setu sice čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 Bouzková přišla o vedení 3:1, od stavu 3:3 však ovládla zbývající tři hry a proměnila na přijmu první mečbol. Utkání vyhrála za hodinu 38 minut.

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Sedmadvacetiletá Bouzková, která plní v Nottinghamu roli nasazené čtyřky, porazila o osm let mladší Valentovou i ve druhém vzájemném utkání. Navázala na loňské vítězství ze semifinále turnaje v Praze, ani tentokrát jí nepovolila ani set.

Příště narazí buď na domácí Harriet Dartovou, nebo jinou Britku Katie Boulterovou.

O postup do 2. kola dnes měly mezi sebou zabojovat také Karolína Plíšková a Sára Bejlek. Plíškové odstoupila původně nalosovaná Iva Jovicová, Bejlek nemusela po změně v rozlosování hrát s Američankou Emmou Navarrovou. Utkání nakonec bylo odloženo na úterý.

Hurá na trávu s CANAL+ Sport

Třebaže se v jejich zemi nachází jen pár kurtů s tím nejklasičtějším tenisovým povrchem, Češky na něm hrají jako z partesu. Prestižní turnaje v Londýně, Berlíně a Bad Homburgu můžete v červnu sledovat na CANAL+ Sport 2 a 3. Kromě šikovných krajanek nyní přitahuje pozornost také návrat veteránky Sereny Williamsové, která se hlásí do čtyřhry.

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