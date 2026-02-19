Senzace v Dauhá. Menšík vyřídil ve strhující bitvě světovou dvojku Sinnera

Tenista Jakub Menšík ve čtvrtfinále v Dauhá porazil 7:6, 2:6 a 6:3 světovou dvojku Itala Jannika Sinnera. V semifinále ho čeká Arthur Fils z Francie, který si poradil dvakrát 6:3 s Jiřím Lehečkou.
Dvacetiletý Menšík získal první set díky vítězství 7:3 v tie-breaku. Ve druhé sadě vypadl z tempa a čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner vyrovnal. V rozhodujícím setu už měl opět navrch 16. hráč světa a zápas ukončil při soupeřově servisu.
V semifinále se Menšík letos představí podruhé. V lednu v Aucklandu došel až k druhému titulu v kariéře. Sinner po vyřazení v semifinále Australian Open se Srbem Novakem Djokovičem zaznamenal druhou porážku v sezoně.
Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Menšík (6-ČR) - Sinner (2-It.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.
Plzeň veze z Atén slibnou remízu, Beníteze potopil gólman s děravými rukavicemi
otbalisté Plzně v úvodním utkání prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy remizovali v Aténách s Panathinaikosem 2:2 a zůstali jediným neporaženým týmem soutěže. Viktorii poslal brzy do vedení Denis Višinský, ještě do pauzy srovnal Andreas Tetteh, který po hodině hry skóre otočil. V 80. minutě zařídil Viktorii výhodnou pozici do domácí odvety, která se bude hrát za týden, střídající Tomáš Ladra.
ŽIVĚ13. den ZOH: Olympijský thriller zvládly Američanky. Kanadu porazily v prodloužení
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Peru má nového prezidenta. Předchozího odvolali po čtyřech měsících vlády
Peruánský parlament ve čtvrtek zvolil dočasným prezidentem země právníka Josého Balcázara, informuje agentura AP. Děje se tak po sesazení prezidenta Josého Jerího, který čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. U moci byl od loňského října. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami.
Britská policie po zadržení propustila bratra krále Karla III. Andrewa
Britská policie po čtvrtečním zadržení propustila králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora a nadále jej kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci bude vyšetřovat na svobodě. Podle britských médií o tom informovala policie, která podle svého vyjádření stále prohledává nemovitost v hrabství Berkshire.
Na první schůzi Rady míru oznámily státy vyslání vojáků a finanční pomoc Gaze
Americký prezident Donald Trump na čtvrtečním prvním zasedání Rady míru oznámil, že devět států poskytne sedm miliard dolarů (přibližně 144 miliard korun) na pomoc Pásmu Gazy. Pět zemí souhlasilo s vysláním svých vojáků v rámci Mezinárodních stabilizačních sil (ISF), které mají na palestinské území dohlížet.