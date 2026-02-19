Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Senzace v Dauhá. Menšík vyřídil ve strhující bitvě světovou dvojku Sinnera

ČTK

Tenista Jakub Menšík ve čtvrtfinále v Dauhá porazil 7:6, 2:6 a 6:3 světovou dvojku Itala Jannika Sinnera. V semifinále ho čeká Arthur Fils z Francie, který si poradil dvakrát 6:3 s Jiřím Lehečkou.

Qatar Open
Jakub Menšík v utkání s Jannikem SinneremFoto: REUTERS
Reklama

Dvacetiletý Menšík získal první set díky vítězství 7:3 v tie-breaku. Ve druhé sadě vypadl z tempa a čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner vyrovnal. V rozhodujícím setu už měl opět navrch 16. hráč světa a zápas ukončil při soupeřově servisu.

V semifinále se Menšík letos představí podruhé. V lednu v Aucklandu došel až k druhému titulu v kariéře. Sinner po vyřazení v semifinále Australian Open se Srbem Novakem Djokovičem zaznamenal druhou porážku v sezoně.

Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Menšík (6-ČR) - Sinner (2-It.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Greece Europa League Soccer
Greece Europa League Soccer
Greece Europa League Soccer

Plzeň veze z Atén slibnou remízu, Beníteze potopil gólman s děravými rukavicemi

otbalisté Plzně v úvodním utkání prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy remizovali v Aténách s Panathinaikosem 2:2 a zůstali jediným neporaženým týmem soutěže. Viktorii poslal brzy do vedení Denis Višinský, ještě do pauzy srovnal Andreas Tetteh, který po hodině hry skóre otočil. V 80. minutě zařídil Viktorii výhodnou pozici do domácí odvety, která se bude hrát za týden, střídající Tomáš Ladra.

Prozatímní prezident Peru José Balcázar.
Prozatímní prezident Peru José Balcázar.
Prozatímní prezident Peru José Balcázar.

Peru má nového prezidenta. Předchozího odvolali po čtyřech měsících vlády

Peruánský parlament ve čtvrtek zvolil dočasným prezidentem země právníka Josého Balcázara, informuje agentura AP. Děje se tak po sesazení prezidenta Josého Jerího, který čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. U moci byl od loňského října. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami.

.
.
.

Britská policie po zadržení propustila bratra krále Karla III. Andrewa

Britská policie po čtvrtečním zadržení propustila králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora a nadále jej kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci bude vyšetřovat na svobodě. Podle britských médií o tom informovala policie, která podle svého vyjádření stále prohledává nemovitost v hrabství Berkshire.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama