Přeskočit na obsah
Benative
1. 8. Oskar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Senzace pokračuje. Viďmanová si v Memphisu poprvé zahraje o finále turnaje WTA

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch,ČTK

Česká tenistka Darja Viďmanová postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje WTA. V Memphisu porazila domácí Katie Volynetsovou 6:4, 6:7, 6:1. O premiérové finále bude hrát s Mexičankou Renatou Zarazúaovou.

Darja Viďmanová
Darja ViďmanováFoto: Profimedia – Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Reklama

Třiadvacetiletá Viďmanová porazila 93. hráčku světa Volynetsovou po dvou a půl hodinách hry. Zdolala druhou americkou soupeřku po sobě a pokračuje v Memphisu v životním tažení. Předtím vyřadila Sloane Stephensovou. V živém žebříčku WTA se posunula ze 114. na 103. místo.

Moskevské rodačce Viďmanové pomohlo proti o rok starší Volynetsové šest es. Soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila tři ze čtyř brejkbolů. S 83. hráčkou světa Zarazúaovou se utká v semifinále poprvé.

Viďmanová zahájila utkání proti Volynetsové brejkem. O náskok sice v šesté hře přišla, vzápětí ale soupeřce vzala podání ještě jednou a sadu získala. Ve druhém setu se ani jedna z hráček nedostala k brejkbolu a rozhodla zkrácená hra. V ní Američanka uspěla díky lepší koncovce 7:5.

Třetí sada už patřila Viďmanové, která po dvou brejcích utekla do vedení 5:0. O chvíli později využila na servisu první mečbol.

Reklama
Reklama

Tenisový turnaj žen v Memphisu (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Viďmanová (ČR) - Volynetsová (USA) 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, Kalievová (USA) - Stearnsová (7-USA) 6:1, 2:6, 6:3, Zarazúaová (Mex.) - Zacharovová (Rus.) 6:4, 6:0.

České hvězdy a americký beton na CANAL+ Sport

Washington, Toronto, Cincinnati, Monterrey… Čtyři skvělé zastávky WTA Tour na letní zámořské sérii. Jak se na betonových kurtech bude dařit českým hrdinkám z Wimbledonu a dalším krajankám? Sledujte jejich počínání na CANAL+ Sport 2 a 3.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Kvíz - Poznáte podle tří herců film?
Kvíz - Poznáte podle tří herců film?
Kvíz - Poznáte podle tří herců film?

KVÍZ: „Kdo v tom hrál?“ Poznáte film podle fotek 3 herců, kteří se v něm objevili?

Někteří herci jsou s určitými filmy natolik spjatí, že se stali přímo jejich ikonickými tvářemi. U jiných snímků ale mnohdy váháme, kdo přesně v nich hrál. V našem kvízu si můžete vyzkoušet, zda podle fotografií tří herců odhalíte, v jakém ze čtyř snímků se společně sešli. Upozorňujeme, že použité fotky herců záměrně nejsou vybrány z daných filmů a často ani z doby jejich vzniku.

Reklama
Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta
Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta
Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta

Itálie splnila hrozbu, uzavřela schengenský prostor pro Španělsko

Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil dnes večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na síti X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 000 migrantů.

Reklama
Reklama
Reklama