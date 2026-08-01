Senzace pokračuje. Viďmanová si v Memphisu poprvé zahraje o finále turnaje WTA

Česká tenistka Darja Viďmanová postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje WTA. V Memphisu porazila domácí Katie Volynetsovou 6:4, 6:7, 6:1. O premiérové finále bude hrát s Mexičankou Renatou Zarazúaovou.
Třiadvacetiletá Viďmanová porazila 93. hráčku světa Volynetsovou po dvou a půl hodinách hry. Zdolala druhou americkou soupeřku po sobě a pokračuje v Memphisu v životním tažení. Předtím vyřadila Sloane Stephensovou. V živém žebříčku WTA se posunula ze 114. na 103. místo.
Moskevské rodačce Viďmanové pomohlo proti o rok starší Volynetsové šest es. Soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila tři ze čtyř brejkbolů. S 83. hráčkou světa Zarazúaovou se utká v semifinále poprvé.
Viďmanová zahájila utkání proti Volynetsové brejkem. O náskok sice v šesté hře přišla, vzápětí ale soupeřce vzala podání ještě jednou a sadu získala. Ve druhém setu se ani jedna z hráček nedostala k brejkbolu a rozhodla zkrácená hra. V ní Američanka uspěla díky lepší koncovce 7:5.
Třetí sada už patřila Viďmanové, která po dvou brejcích utekla do vedení 5:0. O chvíli později využila na servisu první mečbol.
Tenisový turnaj žen v Memphisu (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Viďmanová (ČR) - Volynetsová (USA) 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, Kalievová (USA) - Stearnsová (7-USA) 6:1, 2:6, 6:3, Zarazúaová (Mex.) - Zacharovová (Rus.) 6:4, 6:0.
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